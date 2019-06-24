Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
У российской армии и полиции будет новый внедорожник (видео)
Журналисты засняли экран ноутбука Путина
5 воплощений герпеса, о которых вы едва догадываетесь
Мария Голубкина с сыном посетила премьеру фильма «Курск»
Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги
«Сеть»: Бег с оленями, тверк трактором и подводный харассмент Покатушки окончились разбором полетов. Тихий омут, в котором завелись серферские черти
Недовольство Грузии остановкой турпотока из РФ рассмешили Пушкова
Россияне и грузины затеяли кровавую драку в Турции
Прилучный и Мороз снова снимаются вместе
Умер актер Андрей Харитонов
Певица Голдина погибла при столкновении катера и лодки на Волге
Грузинские футболисты играли с лозунгами против РФ
Нюша восхитила фанатов естественной красотой
Александр Цекало похудел на 10 килограммов ради молодой жены
10 фраз, которые нельзя говорить алкоголику
Женщина сделала сама себе кесарево: история
Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги
Как квартиры отравляют своих владельцев
Фоторепортажи
15Собачья работа: в России отмечается день кинолога
12Телефонный арт
15:20 (мск), источник: РИА Новости

Кипрский маньяк признался в серии убийств и попросил прощения

АФИНЫ, 24 июн — РИА Новости. Кипрский военнослужащий признал вину в семи убийствах женщин и детей и извинился за содеянное перед семьями жертв, сообщает кипрское издание «Филелефтерос».

Источник: AFP 2019

В понедельник 35-летний капитан Никос Метаксас выступил в суде, куда он был доставлен в бронежилете, под усиленным конвоем и без адвоката. Со слезами на глазах Метаксас признал, что совершил убийства пяти женщин и двух детей:

Я совершил отвратительные преступления. Я признаю свои преступления. Я не могу повернуть время назад. Я извиняюсь перед семьями и душами жертв.

По его словам, кипрское общество задается вопросом, как один из его членов мог совершить такое. «Тот же вопрос мучает меня, но я пока не нашел ответа», — сказал он. Он также извинился перед своей семьей.

Новость
Разоблачивший Чикатило следователь раскрыл подробности поимки маньяка

В середине апреля туристы обнаружили тело женщины в шахте в деревне Митсеро. Выяснилось, что она была гражданкой Филиппин, которая пропала в мае 2018 года. В связи с этим полиция Кипра задержала нескольких подозреваемых, один из которых позже сознался в причастности к убийству. По подозрению в серийных убийствах был арестован 35-летний военнослужащий. Погибшие — иностранки, в том числе две филиппинки. Тела жертв были найдены в заброшенной шахте и в озере с ядовитыми отходами с местного рудника.

По заявлению родственников и друзей погибших, полиция отказывалась принимать у них заявления об исчезновении людей, не расследовала сообщения учителей о том, что дети перестали ходить в школу и пропали. Президент Кипра Никос Анастасиадис уволил главу полиции в связи с тем, что правоохранительные органы не смогли должны образом расследовать пропажу женщин, которые, как затем выяснилось, стали жертвами серийного убийцы. В отставку подал также министр юстиции.

Обвиняемому грозит семь пожизненных сроков. На данный момент самое суровое наказание, назначенное на Кипре, — пять пожизненных сроков — получили убийцы пяти человек, преступление было совершено в Айя-Напе 23 июня 2012 года.

 Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
Власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих
Названы курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
Зама российского губернатора уволили после «прямой линии» Путина
Бизнесмен Якобашвили отказался возвращаться в Россию
Путин продлил контрсанкции в отношении ЕС
Японка создает оптические иллюзии из фруктов
Ученый объяснил, как комары выбирают своих «жертв»
Здоровье
9 вредных блюд, которые все любят Некоторые из них даже считаются полезными.
Hi-Tech
Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото
Кино
Прилучный и Мороз снова снимаются вместе Актеры воссоединились на площадке второго сезона криминальной драмы «Преступление»
Авто
У российской армии и полиции будет новый внедорожник (видео) С 25 по 30 июня 2019 года Министерство обороны РФ проводит Международный военно-технический форум «Армия-2019»
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Популярные темы на «Детях»
Аборт казнить нельзя помиловать! 603
Для тех кто знает мою ситуацию 472
И все же...) 160
Лишний вес у девочки (?) 149
Леди
«Пик случился, когда вес достиг 112 кг»: история похудения на 40 кг Блогер Катерина Кабашная похудела на 40 кг благодаря играм, мотивации и словам мужа.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь