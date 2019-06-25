11:00 (мск), источник: Lenta.Ru
ФСБ поймала разбиравшего зенитно-ракетные комплексы военного
Суд в Челябинской области приговорил к двум годам лишения свободы военнослужащего, который вывел из строя
Контрактник проходил службу в подразделении, которое обслуживает боевую технику. С февраля 2017 года по август 2018 года он демонтировал и похитил из входящих в состав системы «Тор-М1» блоки с электронными платами. Он уносил их в свой гараж, где разбирал и извлекал из радиодеталей серебро, золото и платину.
«Своими противоправными действиями он привел к невозможности полноценного функционирования боевых машин», — отметили в ФСБ.
Военный заработал на продаже похищенного 750 тысяч рублей. Суд признал его виновным в краже и умышленном повреждении военного имущества.
«Тор» — всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны.