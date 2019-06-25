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11:00 (мск), источник: Lenta.Ru

ФСБ поймала разбиравшего зенитно-ракетные комплексы военного

Суд в Челябинской области приговорил к двум годам лишения свободы военнослужащего, который вывел из строя зенитно-ракетную систему «Тор-М1», разобрав ее на запчасти. Об этом Ura.ru сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Источник: ИЭМЗ «Купол»

Контрактник проходил службу в подразделении, которое обслуживает боевую технику. С февраля 2017 года по август 2018 года он демонтировал и похитил из входящих в состав системы «Тор-М1» блоки с электронными платами. Он уносил их в свой гараж, где разбирал и извлекал из радиодеталей серебро, золото и платину.

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«Своими противоправными действиями он привел к невозможности полноценного функционирования боевых машин», — отметили в ФСБ.

Военный заработал на продаже похищенного 750 тысяч рублей. Суд признал его виновным в краже и умышленном повреждении военного имущества.

«Тор» — всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны.

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