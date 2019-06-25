15:06 (мск), источник: РИА Новости
В Кирове депутат-пранкер кинул в полицейских муляж гранаты
КАЗАНЬ, 25 июн — РИА Новости. Полицейские задержали в Кирове 21-летнего депутата Слободской городской думы, бросившего под ноги сотрудникам
«Вчера в дежурную часть одного из отделов полиции Кирова поступило сообщение о том, что на улице Герцена находится бесхозный предмет, который, возможно, представляет опасность для окружающих. Подъехавшие на место для проверки сообщения сотрудники
По информации представителя УМВД, сотрудниками полиции к молодому человеку в соответствии с законом были применены физическая сила и специальные средства — наручники. Позднее было установлено, что граната была муляжом.
В компании с молодым человеком, бросившим гранату, были двое его знакомых, которые находились в припаркованной неподалёку машине и снимали все происходящее на камеру. Все трое, по данным полиции, — неработающие граждане, один из них — несовершеннолетний.
«Все трое были доставлены в отдел полиции, опрошены. Сейчас материалы передаются в Следственный комитет для принятия процессуального решения и квалификации данных действий, поскольку данный гражданин является депутатом и решение по нему могут принять только органы Следственного комитета», — уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что бросивший муляж гранаты молодой человек — 21-летний депутат Слободской городской думы.
По данным местных СМИ, молодым человеком оказался депутат Слободской гордумы Николай Дубравин, известный своими «социальными экспериментами». На счету депутата, в частности, инсценировка похищения девушки, «выбрасывание младенца» в мусорный бак.