04:40 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Мостостроитель не поедет в колонию
Участник возведения Восточного получил условный срок.
В Уссурийске вынесен приговор по делу Виктора Гребнева, бывшего гендиректора ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК), являвшегося одним из подрядчиков на строительстве космодрома Восточный, а также на важнейших объектах саммита АТЭС. Господин Гребнев обвинялся в растрате на сумму 400 млн руб. и преднамеренном банкротстве собственной компании. Прокуратура требовала для предпринимателя восемь лет колонии, однако суд ограничился пятью годами условного наказания. Защита называет уголовное дело абсурдным, а приговор — компромиссным.
Уссурийский районный суд вынес приговор по делу в отношении
«По нынешним временам приговор гуманный. Трудно рассчитывать на оправдание, но когда очевидно, что человек невиновен, суд позволяет себе компромиссное решение», — заявил «Ъ» после оглашения судебного решения адвокат господина Гребнева Игорь Поляков. По его словам, решение об обжаловании приговора будет принимать сам
«Мое личное мнение — надо добиваться оправдания», — сказал господин Поляков. Виктор Гребнев воздержался от комментариев. В прокуратуре Приморья также не стали по горячим следам оценивать приговор.
Виктору Гребневу вменялись в вину преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ), а также присвоение или растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Виктор Гребнев обвинения в свой адрес не признал. «Я был единственным акционером компании, какой смысл воровать у самого себя», — заявил «Ъ» предприниматель после возбуждения уголовного дела в 2015 году. По его словам, он продал 75% акций ТМК в 2014 году «московским структурам». «Условием сделки было то, что я на пять лет остаюсь на посту гендиректора, но меня сразу уволили», — сообщил
В ходе процесса сторона защиты говорила, что ТМК, включившись в строительство космодрома Восточный в качестве субподрядчика, на первых порах вела работы за счет кредитных средств. «От подрядчика “Дальспецстроя” ТМК получила с задержкой в счет выполненных работ на сумму 1,2 млрд руб. примерно треть — 407 млн руб. Эти деньги были возвращены банку. В этом увидели хищение», — недоумевал адвокат Игорь Поляков.
«Компания привлекает кредит, на него строит объект. В
ТМК являлась генподрядчиком строительства к саммиту АТЭС (прошел во Владивостоке в сентябре 2012 года) двух важнейших инфраструктурных объектов — моста через бухту Золотой Рог и трассы поселок Новый—Де-Фриз—Седанка—Патрокл. Несмотря на инциденты в ходе строительства — пожар на мостовом переходе и обрушения подпорных стен на трассе, оба объекта успели сдать в эксплуатацию к началу проведения саммита. ТМК также являлась субподрядчиком при строительстве объектов космодрома Восточный.
С конца 2014 года ТМК стала задерживать выплату зарплаты рабочим. В апреле прошлого года в Уссурийске сотрудники компании провели митинг протеста, а задействованные на строительстве космодрома Восточный на крышах своих времянок написали обращение к президенту Владимиру Путину с призывом о помощи. После этого в отношении руководителей компании были возбуждены уголовные дела. Сама ТМК в августе 2015 года была признана судом банкротом.
Отметим, что новые руководители ТМК также оказались в поле зрения следствия. В 2016 году вынесены обвинительные приговоры в отношении преемника господина Гребнева на посту гендиректора Игоря Нестеренко и председателя совета директоров ТМК Сергея Юдина.
Нестеренко приговорен к трем годам и трем месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 900 тыс. руб. Юдин получил три года и четыре месяца колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб.
Алексей Чернышев, Владивосток