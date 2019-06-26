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08:59 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Должность губернатора предлагали под расписки

Фигуранты дела о мошенничестве читают материалы расследования.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Московская полиция завершила расследование дела бывшего первого замглавы МЧС России генерал-полковника Сергея Шлякова и трех его подельников, предлагавших за вознаграждение помощь в назначении на государственные должности. Потерпевшим по делу проходит экс-сенатор Юрий Удалов, передавший решальщикам в рублях и валюте около 66 млн рублей за так и не состоявшееся назначение губернатором Ярославской области. Фигурантов обвинили в особо крупном мошенничестве, поскольку, по материалам дела, помочь с получением должности они реальной возможности не имели.

Как стало известно «Ъ», Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве предъявило обвинение в окончательной редакции четверым фигурантам громкого дела о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), после чего они вместе со своими адвокатами приступили к ознакомлению с материалами расследования.

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Однако эта процедура, несмотря на то что в деле всего шесть томов, неожиданно затянулась.

По словам адвокатов Руслана Коблева и Романа Бондаренко, представляющих интересы 63-летнего Сергея Шлякова, до сих пор их подзащитный ознакомился только с тремя томами, поскольку остальные еще не подготовлены следствием. При этом они отметили, что при предъявлении обвинения в окончательной редакции генерал Шляков заявил о своей непричастности к мошенничеству.

Между тем, по версии следствия, умысел на хищение средств Юрия Удалова у Сергея Шлякова возник еще в августе 2015 года.

Тогда, по материалам дела, господин Удалов, занимавший должность советника главы МЧС, сообщил первому заместителю министра Шлякову, что недоволен своим положением и хочет занять пост «высшего должностного лица субъекта Российской Федерации».
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После чего, по данным следствия, Сергей Шляков вовлек в дело знакомого решальщика Юрия Кузнецова, который обычно представлялся всем «бывшим охранником Леонида Брежнева». Тот связался с Юрием Удаловым и предложил за вознаграждение подготовить пакет документов в администрацию президента России для рассмотрения его кандидатуры на должность губернатора Ярославской области.

Однако в 2016 году врио губернатора этого региона был назначен выходец из ФСО и МВД генерал-лейтенант Дмитрий Миронов (через год с небольшим его избрали на эту должность). Юрий Кузнецов и его сообщники Сергей Онищенко и Александр Казарцев, говорится в деле, стали заверять Юрия Удалова, что смогут устроить того на должность губернатора Рязанской области. Однако махинаторы, по версии следствия, предупредили, что сначала господину Удалову нужно будет пройти своего рода проверку на посту главы Чеховского района Московской области, а затем его назначат либо врио главы Рязанской области, либо, если произойдет сбой, министром в правительстве Подмосковья.

Пока шли переговоры, говорится в деле, злоумышленники постоянно требовали у потерпевшего крупные суммы.

В итоге с ноября по декабрь 2016 года, по подсчетам следствия, фигуранты получили от Юрия Удалова в рублях и валюте в общей сложности 65,732 млн руб.
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При этом расписки о получении денег господину Удалову дал Юрий Кузнецов, а Сергей Шляков завизировал их своими подписями. Но поскольку потерпевший так и остался без назначения, летом 2018 года он написал заявление в правоохранительные органы. После чего Сергей Шляков и его предполагаемые сообщники были задержаны и отправлены судом под арест.

Впрочем, адвокаты Сергея Шлякова убеждены в невиновности своего подзащитного. Так, они обращали внимание следствия на то, что об участии господина Шлякова в махинации говорил лишь потерпевший. При этом роль обвиняемого Шлякова в деле фактически свелась к тому, что он познакомил Юрия Удалова с Юрием Кузнецовым, но в дальнейшем не интересовался их переговорами. Что, кстати, подтверждается и распечатками телефонных переговоров, не зафиксировавших общения Юрия Удалова с генерал-полковником.

Правда, тот завизировал расписки Юрия Кузнецова в получении денег, но сам Сергей Шляков из этих сумм не получил ни копейки.
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Что фактически подтверждается материалами дела, в которых нет данных об обнаружении незадекларированных сумм у генерал-полковника или его родных.

Кстати, адвокаты обратили внимание и на то, что в деле фигурируют лица из числа сотрудников аппарата правительства Московской области, оказывавших содействие обвиняемым Онищенко и Казарцеву по введению в заблуждение господина Удалова. Однако данные лица к уголовной ответственности так и не были привлечены.

Алексей Соковнин

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26 июля 2018© Ньюстюб
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