08:59 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Должность губернатора предлагали под расписки
Фигуранты дела о мошенничестве читают материалы расследования.
Московская полиция завершила расследование дела бывшего первого замглавы МЧС России
Как стало известно «Ъ», Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве предъявило обвинение в окончательной редакции четверым фигурантам громкого дела о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), после чего они вместе со своими адвокатами приступили к ознакомлению с материалами расследования.
По словам адвокатов Руслана Коблева и Романа Бондаренко, представляющих интересы 63-летнего Сергея Шлякова, до сих пор их подзащитный ознакомился только с тремя томами, поскольку остальные еще не подготовлены следствием. При этом они отметили, что при предъявлении обвинения в окончательной редакции генерал Шляков заявил о своей непричастности к мошенничеству.
Между тем, по версии следствия, умысел на хищение средств Юрия Удалова у Сергея Шлякова возник еще в августе 2015 года.
После чего, по данным следствия, Сергей Шляков вовлек в дело знакомого решальщика Юрия Кузнецова, который обычно представлялся всем «бывшим охранником Леонида Брежнева». Тот связался с Юрием Удаловым и предложил за вознаграждение подготовить пакет документов в администрацию президента России для рассмотрения его кандидатуры на должность губернатора Ярославской области.
Однако в 2016 году врио губернатора этого региона был назначен выходец из ФСО и МВД
Пока шли переговоры, говорится в деле, злоумышленники постоянно требовали у потерпевшего крупные суммы.
При этом расписки о получении денег господину Удалову дал Юрий Кузнецов, а Сергей Шляков завизировал их своими подписями. Но поскольку потерпевший так и остался без назначения, летом 2018 года он написал заявление в правоохранительные органы. После чего Сергей Шляков и его предполагаемые сообщники были задержаны и отправлены судом под арест.
Впрочем, адвокаты Сергея Шлякова убеждены в невиновности своего подзащитного. Так, они обращали внимание следствия на то, что об участии господина Шлякова в махинации говорил лишь потерпевший. При этом роль обвиняемого Шлякова в деле фактически свелась к тому, что он познакомил Юрия Удалова с Юрием Кузнецовым, но в дальнейшем не интересовался их переговорами. Что, кстати, подтверждается и распечатками телефонных переговоров, не зафиксировавших общения Юрия Удалова с
Что фактически подтверждается материалами дела, в которых нет данных об обнаружении незадекларированных сумм у
Кстати, адвокаты обратили внимание и на то, что в деле фигурируют лица из числа сотрудников аппарата правительства Московской области, оказывавших содействие обвиняемым Онищенко и Казарцеву по введению в заблуждение господина Удалова. Однако данные лица к уголовной ответственности так и не были привлечены.
Алексей Соковнин