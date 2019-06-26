Актер и режиссер Валерий Харченко скончался на 82-м году жизни. За свою карьеру он успел поработать над десятками фильмов. Например, работал с Тарковским на съемках картины «Зеркало» pic.twitter.com/GxM4rzjQDC— Лента.ру (@lentaruofficial) June 26, 2019
10:11 (мск), источник: Lenta.Ru
Умер актер Валерий Харченко
Российский актер и режиссер Валерий Харченко скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает Пятый канал.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.