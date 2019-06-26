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10:38 (мск), источник: РИА Новости

В Саратове предотвратили теракт

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Саратове в людном месте, готовившийся членом «Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

По информации ведомства, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.

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На месте происшествия правоохранители также обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы.

Отмечается, что мужчина присягнул главарям террористических структур и действовал по их указанию.

При задержании злоумышленник оказал сопротивление, его нейтрализовали. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали, уточняется в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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