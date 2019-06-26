В Саратове предотвратили теракт

По информации ведомства, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.
На месте происшествия правоохранители также обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы.
Отмечается, что мужчина присягнул главарям террористических структур и действовал по их указанию.
При задержании злоумышленник оказал сопротивление, его нейтрализовали. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали, уточняется в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.