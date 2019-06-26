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17:59 (мск), источник: Интерфакс

Прокуратура Парижа исключила поджог в Нотр-Даме

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU — Прокуратура Парижа исключила криминальное происхождение пожара в соборе Парижской Богоматери и назвала основные версии следствия. Среди них — возгорание из-за непотушенной сигареты или из-за неполадок в электропроводке, пишет Le Figaro. Предварительные выводы объявил через два месяца после пожара прокурор Парижа Реми Хайтц.

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По его словам, теперь пожар расследуется как результат непредумышленных нарушений техники безопасности. По такой статье 26 июня возбудили дело в отношении неустановленных лиц. Установить точную причину возгорания следователям пока не удалось. Они продолжат работу и назначат необходимые экспертизы.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, его тушили до утра. Огонь уничтожил шпиль XIX и кровлю, каменный каркас здания и внутренние помещения здания пострадали незначительно. Возгорание началось на строительных лесах, возведенных над крышей собора для реставрационных работ.

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К 20 апреля стало известно, что по видеозаписям и фотографиям пожара установлен очаг возгорания — в центральной части собора вблизи основания его шпиля. Сообщалось, что сигнализация в соборе сработала два раза: в первый раз его сотрудники не смогли обнаружить возгорание, оно стало явным только спустя 23 минуты, когда пожарная тревога сработала второй раз. Настоятель храма Патрик Шове предполагал, что к пожару мог привести некий сбой в компьютерной системе.

В компании Le Bras Freres, которая смонтировала строительные леса, признали, что некоторые рабочие курили на месте работы, вопреки запретам.

Справка
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Пожар в соборе Парижской Богоматери продолжался около 15 часов.

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Следите за развитием темы Пожар в соборе Парижской Богоматери
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