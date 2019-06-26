Прокуратура Парижа исключила поджог в Нотр-Даме

По его словам, теперь пожар расследуется как результат непредумышленных нарушений техники безопасности. По такой статье 26 июня возбудили дело в отношении неустановленных лиц. Установить точную причину возгорания следователям пока не удалось. Они продолжат работу и назначат необходимые экспертизы.
Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, его тушили до утра. Огонь уничтожил шпиль XIX и кровлю, каменный каркас здания и внутренние помещения здания пострадали незначительно. Возгорание началось на строительных лесах, возведенных над крышей собора для реставрационных работ.
К 20 апреля стало известно, что по видеозаписям и фотографиям пожара установлен очаг возгорания — в центральной части собора вблизи основания его шпиля. Сообщалось, что сигнализация в соборе сработала два раза: в первый раз его сотрудники не смогли обнаружить возгорание, оно стало явным только спустя 23 минуты, когда пожарная тревога сработала второй раз. Настоятель храма Патрик Шове предполагал, что к пожару мог привести некий сбой в компьютерной системе.
В компании Le Bras Freres, которая смонтировала строительные леса, признали, что некоторые рабочие курили на месте работы, вопреки запретам.