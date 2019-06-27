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00:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские военные отбили атаку боевиков на базу в Сирии

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин, передает «Интерфакс».

Источник: AP 2019

Два беспилотника попытались приблизиться к российской базе, однако были обнаружены и уничтожены. Пострадавших нет, авиабаза работает в штатном режиме.

Бакин также отметил, что со стороны боевиков возможны провокации с «инсценировкой применения отравляющих веществ», целью которых он назвал обвинения правительственных войск в использовании химического оружия против мирных граждан.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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