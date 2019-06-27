Лидеру Тамбовского ОПС Владимиру Кумарину скостили срок

02:43 (мск), источник: Lenta.Ru
«При сложении ранее назначенных наказаний и постановлении приговора судья Куйбышевского райсуда допустил ошибку, засчитав дважды один из ранее вынесенных приговоров. Этот вердикт был исключен из общего решения, и именно поэтому общий срок был сокращен на шесть месяцев, и теперь составляет 23 года 6 месяцев колонии строго режима. Ни одна из апелляционных жалоб защиты не удовлетворена», — рассказал Сергей Афанасьев.
20 марта 2019 года Куйбышевский районный суд Петербурга 20 марта признал Владимира Барсукова (Кумарина) лидером Тамбовского оргпреступного сообщества, и приговорил его по статье 210 УК РФ к 12 годам лишения свободы и штрафу в миллион рублей. С учетом ранее вынесены приговоров — к 24 годам. Сегодня именно общий срок наказания и был сокращен.
Предпринимателю Вячеславу Дрокову, который по тому же делу так же был осужден на 12 лет и штраф в миллион рублей, а по совокупности — к 21 году колонии строго режима, так же сократили общий срок — до 20 лет 6 месяцев.
В ноябре 2009 года Барсуков был приговорен к 14 годам лишения свободы по делу о рейдерском захвате магазинов в Петербурге, в марте 2015 года осужден на 15 лет лишения свободы за вымогательство в особо крупном размере. В августе 2016 года он был признан виновным в покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева и приговорен к 23 годам заключения. В марте 2019 года он вновь был осужден — по статье о создании преступного сообщества.
В апреле 2019 года Владимиру Барсукову (Кумарину) предъявлено новое обвинение — по версии следствия, он является организатором убийства депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой. Своей вины он не признал.