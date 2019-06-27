Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скандал в Петербурге: Шнуров сделал гараж из исторического дома
Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
Бритни Спирс выполняет акробатические трюки в бикини
Туристки приехали в отель, который оказался заброшенным зданием
Мир без шоколада, кофе и коньякаПять продуктов, которые могут исчезнуть из-за изменений климата
Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам
Окошко закрывается: что потеряет Россия в Грузии
Бойкотирующая Россию София Ротару удивила новым решением
Добивает рак: трагедия в семье Валерии
13-летняя красавица-дочь Натальи Водяновой затмила маму-модель
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
Андрея Аршавина застали с неизвестной блондинкой в ресторане
Счастливы вместе: Высоцкая и Кончаловский умилили сеть (фото)
Это не усталость: вы просто выгорели
9 вредных блюд, которые все любят
Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги
Самый дорогой дом России нашли на Рублевке
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
10Выпускной-2019
05:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Плахотнюк назвал обвинение со стороны МВД РФ фантазией

Бывший председатель правившей в Молдавии Демократической партии Владимир Плахотнюк прокомментировал заведенное в отношении него МВД России уголовное дело, назвав его фантазией.

Источник: РИА "Новости"

Напомнив, что в России против него есть уже несколько уголовных дел, господин Плахотнюк заявил:

Все эти дела — фантазии, это попытки связать меня с делами, которые не имеют абсолютно никакого отношения ко мне.

«По этой причине Интерпол отверг попытки России ограничить мою свободу передвижения», — пишет Владимир Плахотнюк в Facebook. Комментируя обвинение, он сообщил, что решил принять определенные меры предосторожности.

МВД России возбудило уголовное дело в отношении господина Плахотнюка, заочно обвинив его в организации преступного сообщества, занимавшегося поставками гашиша из Северной Африки. Ранее ему инкриминировали вывод из России миллиарда долларов через так называемую молдавскую схему и организацию покушения на предпринимателя Ренато Усатого.

Читайте также

  • Владимиру Плахотнюку нашли гашиш
 Россия отказалась от грузинского вина
Кремль обеспокоен результатами опроса про пытки среди россиян
Делегации семи стран решили покинуть сессию ПАСЕ из-за России
Умер лидер рок-группы «Високосный год»
Брянский суд оштрафовал девушку за видео танца на 30 тыс рублей
Грузинская валюта обвалилась до нового исторического минимума
МВД РФ обвинило Плахотнюка в руководстве наркокартелем
Российские военные отбили атаку боевиков на базу в Сирии
Россию обвинили в попытке возродить конфликт в Северной Ирландии
Здоровье
Эксперты предупреждают о массовых заражениях менингитом Лайф выяснил, как распространяется менингококковая инфекция и как с ней бороться.
Hi-Tech
Представлено новейшее российское вооружение (фото) Электробайки, системы против дронов и коптеры.
Кино
Александр Петров: «Пока есть Данила Козловский — куда уж мне!» Актер откровенно рассказал о конкуренции и стремлении к «Оскару»
Авто
Некоторые россияне заправляются по 28 руб. (рассказываем – где) Новая реальность: жители приграничных регионов России ездят на заправки Казахстана, чтобы покупать дешёвое топливо
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая при этом с квартиры
Дети
13-летняя красавица-дочь Натальи Водяновой затмила маму-модель По мнению поклонников, Нева растет очаровательной девушкой
Леди
Звезда «Универа» экстремально похудел Стас Ярушин раскрыл секрет идеального веса.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь