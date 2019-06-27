Плахотнюк назвал обвинение со стороны МВД РФ фантазией

Напомнив, что в России против него есть уже несколько уголовных дел, господин Плахотнюк заявил:
Все эти дела — фантазии, это попытки связать меня с делами, которые не имеют абсолютно никакого отношения ко мне.
«По этой причине Интерпол отверг попытки России ограничить мою свободу передвижения», — пишет Владимир Плахотнюк в Facebook. Комментируя обвинение, он сообщил, что решил принять определенные меры предосторожности.
МВД России возбудило уголовное дело в отношении господина Плахотнюка, заочно обвинив его в организации преступного сообщества, занимавшегося поставками гашиша из Северной Африки. Ранее ему инкриминировали вывод из России миллиарда долларов через так называемую молдавскую схему и организацию покушения на предпринимателя Ренато Усатого.