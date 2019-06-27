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06:59 (мск), источник: РИА Новости

В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авикомпании «Ангара», сообщил пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев.

Два пилота погибли. По данным спасателей, еще 19 человек госпитализировали. Всего на борту было 43 пассажира, среди них один ребенок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Глава республики поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Утром в четверг Ан-24 вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ. После взлёта отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт.

«По предварительной информации, при посадке самолёт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы 100 метров и совершил столкновение с зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета», — рассказал Фишев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Восточно-Сибирское СУ СК на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей по неосторожности.

Расследованием займутся также МАК и территориальное управление Росавиации.

Аварийная посадка самолета в Бурятии: погибли два члена экипажа Ан-24
Во время загрузки произошла ошибка.
08:12 (мск)© Ньюстюб
 В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
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