06:59 (мск), источник: РИА Новости
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авикомпании «Ангара», сообщил
Два пилота погибли. По данным спасателей, еще 19 человек госпитализировали. Всего на борту было 43 пассажира, среди них один ребенок.
Глава республики поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.
Утром в четверг Ан-24 вылетел из Нижнеангарска в
«По предварительной информации, при посадке самолёт выехал за пределы
Расследованием займутся также МАК и территориальное управление Росавиации.