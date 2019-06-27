10:15 (мск), источник: Коммерсантъ
Самолету не хватило полосы
В Бурятии Ан-24 при аварийной посадке врезался в здание, погибли пилот и техник.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска. В результате инцидента погибли два члена экипажа — командир корабля Владимир Коломин и техник Олег Барданов. Пострадали 33 человека, четверо госпитализированы. 21 пассажир обратился за медицинской помощью после аварийной посадки, травмы у пострадавших легкие и средней тяжести, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. Всего на борту самолета находились 43 пассажира и четыре члена экипажа.
По данным оперативных служб, Ан-24, выполнявший рейс Улан-Удэ—Нижнеангарск—Иркутск, вылетел в четверг утром из аэропорта Нижнеангарска в Иркутск. В 10:30 по местному времени (5:30 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о том, что в аэропорту Нижнеангарска горит самолет. При заходе на посадку он выехал за пределы
По данным представителя главы Бурятии Алексея Фишева, у самолета, когда тот уже находился в небе, отказал один из двигателей, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт. Источник «Интерфакса» также назвал причиной жесткой посадки отказ двигателя, в результате чего самолет стал неуправляем: «садился “разнотягом”, без реверса и съехал с полосы при пробеге».
После того как машина врезалась в препятствие и загорелась, люди начали спешно выпрыгивать из самолета. В результате катастрофы самолет сгорел почти полностью, от него остался один хвост. По данным источника «Интерфакса», самолет эксплуатировался с 1978 года. «До капремонта в 1991 году самолет был оборудован комплексом АСЛК-70 (автоматизированная система летного контроля), и работал облетчиком радиотехнических средств посадки (РТС), далее переоборудован в пассажирский вариант», — сказал он.
Сейчас место катастрофы оцеплено сотрудниками полиции, там работают специалисты экстренных служб.
Екатерина Еременко, Иркутск.