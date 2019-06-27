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9В Бурятии Ан-24 при аварийной посадке врезался в здание
10:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Самолету не хватило полосы

В Бурятии Ан-24 при аварийной посадке врезался в здание, погибли пилот и техник.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий
В поселке Нижнеангарск, расположенном на северном побережье Байкала, потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». Погибли командир корабля и техник, пострадали 31 пассажир и двое членов экипажа, четыре человека госпитализированы. По предварительной версии, у самолета, вылетевшего в Иркутск, отказал один из двигателей, и экипаж принял решение вернуться в Нижнеангарск. При посадке Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений, после чего почти полностью сгорел. По факту жесткой посадки самолета возбуждено уголовное дело.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска. В результате инцидента погибли два члена экипажа — командир корабля Владимир Коломин и техник Олег Барданов. Пострадали 33 человека, четверо госпитализированы. 21 пассажир обратился за медицинской помощью после аварийной посадки, травмы у пострадавших легкие и средней тяжести, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. Всего на борту самолета находились 43 пассажира и четыре члена экипажа.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным оперативных служб, Ан-24, выполнявший рейс Улан-Удэ—Нижнеангарск—Иркутск, вылетел в четверг утром из аэропорта Нижнеангарска в Иркутск. В 10:30 по местному времени (5:30 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о том, что в аэропорту Нижнеангарска горит самолет. При заходе на посадку он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений, в результате чего загорелся.

По данным представителя главы Бурятии Алексея Фишева, у самолета, когда тот уже находился в небе, отказал один из двигателей, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт. Источник «Интерфакса» также назвал причиной жесткой посадки отказ двигателя, в результате чего самолет стал неуправляем: «садился “разнотягом”, без реверса и съехал с полосы при пробеге».

По предварительным данным, экипаж действовал строго по инструкции и не допустил ошибок.

После того как машина врезалась в препятствие и загорелась, люди начали спешно выпрыгивать из самолета. В результате катастрофы самолет сгорел почти полностью, от него остался один хвост. По данным источника «Интерфакса», самолет эксплуатировался с 1978 года. «До капремонта в 1991 году самолет был оборудован комплексом АСЛК-70 (автоматизированная система летного контроля), и работал облетчиком радиотехнических средств посадки (РТС), далее переоборудован в пассажирский вариант», — сказал он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас место катастрофы оцеплено сотрудниками полиции, там работают специалисты экстренных служб. Восточно-Сибирское СУ СКР на транспорте по факту катастрофы возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователи также возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. В управлении «Ъ» сообщили, что следователи уже выехали на место крушения самолета. АК «Ангара» отправляет в Нижнеангарск самолет, чтобы забрать пассажиров в Иркутск.

Екатерина Еременко, Иркутск.

В Бурятии пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку
Во время загрузки произошла ошибка.
09:57 (мск)© Ньюстюб
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