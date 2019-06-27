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13:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Сотрудники СКР и ФСБ пришли в «Рольф»

На входе в центральный офис автодилера «Рольф» на Алтуфьевском шоссе, 31 стоят сотрудники ФСБ в масках и никого не впускают внутрь.

Источник: Роман Дорофеев / Коммерсантъ

Корреспонденту «Ъ» удалось поговорить с двумя работниками центра, которых «отпустили покурить». Один из них сказал, что с обысками к ним приехали около 10:00. Собеседник затруднился сказать, где именно проходят обыски. «Нам ничего не говорят. Говорят, чтобы мы оставались на своих местах. Иногда выпускают покурить», — рассказал работник центра.

Дилерский центр, расположенный в том же здании, продолжает работать. Его директор узнала об обысках в центральном офисе от корреспондента «Ъ». По ее словам, клиенты приходят не в центральный офис, а в дилерский центр и он для них открыт.

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Позднее информацию о том, что в компанию пришли сотрудники правоохранительных органов, подтвердили. «В несколько дилерских центров “Рольфа” пришел СКР. Предъявили постановление, наши юристы изучают документы. По первичной информации, данное постановление не относится к операционной деятельности компании. Дилерские центры работают в штатном режиме. Что есть на текущий момент», — сообщил «Ъ» руководитель PR-направления «Рольфа» Павел Носов.

По его словам, сотрудники СКР препятствуют операционной деятельности компании. «Блокируют доступ к рабочим местам и телефонам, вывели на улицу по крайней мере одно подразделение. Создают неудобства для клиентов, люди в масках сидят в клиентской зоне», — заявил он. По словам господина Носова, «Рольф» сотрудничает со следствием и предоставляет «все необходимые документы СКР согласно запросам». По первичной информации, дело, по которому пришли следователи, не относится к операционной деятельности компании.

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По данным «Фонтанки», предъявили постановление, в офисы компании в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники центрального аппарата СКР и управление «К» (кредитно-финансовая линия) ФСБ. Уголовное дело возбуждено по статье 193.1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По предварительным данным, в материалах речь идет о том, что менеджеры компании сами у себя покупали акции, тем самым переводя средства за рубеж.

«Рольф» — один из крупнейших дилерских холдингов в России. В 2018 году выручка компании составила 229,667 млрд руб. «Рольф» в 1991 году создал Сергей Петров. В 2004 году он покинул пост президента компании, передав оперативное управление менеджерам, а в 2007—2016 годах был депутатом Государственной думы от партии «Справедливая Россия».

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