13:08 (мск), источник: Коммерсантъ
Сотрудники СКР и ФСБ пришли в «Рольф»
На входе в центральный офис автодилера «Рольф» на Алтуфьевском шоссе, 31 стоят сотрудники ФСБ в масках и никого не впускают внутрь.
Корреспонденту «Ъ» удалось поговорить с двумя работниками центра, которых «отпустили покурить». Один из них сказал, что с обысками к ним приехали около 10:00. Собеседник затруднился сказать, где именно проходят обыски. «Нам ничего не говорят. Говорят, чтобы мы оставались на своих местах. Иногда выпускают покурить», — рассказал работник центра.
Дилерский центр, расположенный в том же здании, продолжает работать. Его директор узнала об обысках в центральном офисе от корреспондента «Ъ». По ее словам, клиенты приходят не в центральный офис, а в дилерский центр и он для них открыт.
Позднее информацию о том, что в компанию пришли сотрудники правоохранительных органов, подтвердили. «В несколько дилерских центров “Рольфа” пришел СКР. Предъявили постановление, наши юристы изучают документы. По первичной информации, данное постановление не относится к операционной деятельности компании. Дилерские центры работают в штатном режиме. Что есть на текущий момент», — сообщил «Ъ» руководитель
По его словам, сотрудники СКР препятствуют операционной деятельности компании. «Блокируют доступ к рабочим местам и телефонам, вывели на улицу по крайней мере одно подразделение. Создают неудобства для клиентов, люди в масках сидят в клиентской зоне», — заявил он. По словам господина Носова, «Рольф» сотрудничает со следствием и предоставляет «все необходимые документы СКР согласно запросам». По первичной информации, дело, по которому пришли следователи, не относится к операционной деятельности компании.
По данным «Фонтанки», предъявили постановление, в офисы компании в Москве и
«Рольф» — один из крупнейших дилерских холдингов в России. В 2018 году выручка компании составила 229,667 млрд руб. «Рольф» в 1991 году создал Сергей Петров. В 2004 году он покинул пост президента компании, передав оперативное управление менеджерам, а в 2007—2016 годах был депутатом Государственной думы от партии «Справедливая Россия».