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13:33 (мск), источник: РИА Новости

В Сочи задержали вора, которого приняли за Цапка

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Полиция задержала в Сочи находящегося в федеральном розыске человека, которого жители Кущевки приняли за умершего бандита Сергея Цапка, сообщил РИА Новости в четверг представитель прокуратуры Краснодарского края.

Источник: Прокуратура Краснодарского края

«Находящийся в федеральном розыске 32-летний Виталий Никифоров задержан 27 июня на территории Адлерского района Сочи», — рассказали в прокуратуре.

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Полиция расследует в его отношении несколько уголовных дел: ему вменяют четыре кражи, в том числе квартирные, в Кореновском районе Кубани, а также хищение сотового телефона из автомобиля «Газель» в станице Выселки.

«В ближайшее время в Кореновском районом суде с участием представителя прокуратуры будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Ход предварительного расследования поставлен прокуратурой на контроль», — добавили в ведомстве.

В начале июня появление фотографии Никифорова произвело на жителей станицы Кущевская сильное впечатление. В мужчине, который случайно попал на фото с места одного из ДТП в Сочи, потерпевшие от действий кущевской банды узнали самого Цапка.

В прокуратуре впоследствии заявили, что это некий Виталий Никифоров, уроженец Бишкека, находящийся в федеральном розыске за кражу. Сразу поймать его, однако, не удалось. Как заявлял РИА Новости в региональной прокуратуре, Никифоров, «будучи неглупым человеком, стал прятаться».

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