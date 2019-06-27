«Неожиданностью для меня не стало — это Россия»: основатель «Рольфа» Сергей Петров об обысках в компании

Утром 27 июня издания «Фонтанка» и «Коммерсантъ» сообщили об обысках в офисах крупнейшего российского автодилера «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге. По данным «Фонтанки», следственные действия связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по статье 193.1 Уголовного кодекса России — «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Источник издания в Следственном комитете утверждает, что, согласно фабуле дела, менеджеры «Рольфа» «сами у себя покупали акции», переводя средства за рубеж. «Мы видим громадные суммы», — пояснил собеседник «Фонтанки».
Forbes обратился за комментарием к Сергею Петрову, основателю «Рольфа» и участнику рейтинга 200 богатейших россиян (его состояние Forbes оценивает в $900 млн). Сам предприниматель и члены его семьи сейчас находятся за границей, сказал Петров по телефону в разговоре с корреспондентом Forbes.
Проводят действия по кейсу 2014 года. Насколько мне известно, связывают это с выводом средств за рубеж. Неожиданностью для меня не стало — это Россия. Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят. Все изымают и блокируют, блокируют работу компании, которая за последние три года заплатила 30 млрд рублей налогов.
Сергей Петровоснователь «Рольфа»
По его мнению, «возможно, это связано с моей политической позицией, возможно, с рейдерским захватом».
«Рольф» по состоянию на 2019 год принадлежит кипрскому трасту, бенефициаром которого является сын Петрова Александр.