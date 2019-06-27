Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Арнольд Шварценеггер разыграл посетителей автосалона (видео)
Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
Правда ли, что читать так полезно, как об этом говорят
Москвичи массово задумались о переезде
Легенды и факты о первом банкоматеЗнаете ли вы, откуда вообще взялась эта "денежная машина"?
Зеленский озвучил свою позицию насчёт решения ПАСЕ по России
Завещание Сталина: кто должен был стать преемником
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у «Первого канала»
Александр Петров: «Пока есть Данила Козловский — куда уж мне!»
Гагарина не хочет третьего ребенка из-за страха поправиться
Игорь Петренко берет маленькую дочь на работу
Пелагею в шляпе не узнали фанаты
Как выглядят звездные красотки, пережившие менопаузу
Как спастись от борщевика: инструкция
Два лучших напитка для жары
Назван самый агрессивный город России
Россиянам захотели простить долги за ЖКХ
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
10Аномальная жара охватила Европу
14:49 (мск), источник: BBC News Русская служба

В самолете, сопровождавшем президента Бразилии на саммит, нашли 39 кг кокаина

На одном из военных самолетов, сопровождавших лайнер президента Бразилии Жаира Болсонару на саммит «Большой двадцатки», нашли 39 кг кокаина.

В заявлении, сделанном бразильским министерством обороны, говорится, что наркотики нашли, когда самолет, летевший в Осаку, где проходит саммит, совершил транзитную посадку в Севилье.

По сообщениям бразильских и испанских СМИ, задержан 38-летний сержант Мануэль Сильва Родригес. Он сопровождал трех бразильских президентов в 29 международных поездках.

Источники в испанской полиции рассказали газете «Эль Паис», что Родригес вышел из самолета с багажом в руках. Во время проверки в багаже нашли 37 свертков с кокаином.

Родригес был членом экипажа самолета, который должен сопровождать президента Болсонару на обратном пути с саммита «двадцатки».

Президент летел на другом самолете, который по пути в Осаку приземлился в Лиссабоне. Самолет президента тоже должен был сесть в Севилье, но план поменялся.

Новость
«Расист», «сексист» и «гомофоб». Чего ждать Бразилии от нового президента?

Вице-президент Бразилии Амилтон Моуран заявил, что задержанный был профессиональным наркокурьером.

«Судя по тому, сколько при нем было наркотиков, он не просто купил их на улице и повез с собой. Он был, скажем так, профессиональным наркокурьером», — сказал вице-президент.

Жаир Болсонару написал в «Твиттере», что требует самого строгого наказания для задержанного сержанта. Он назвал случившееся неприемлемым и потребовал, чтобы министерство обороны во всем сотрудничало со следствием.

Родригес арестован решением испанского суда без права освобождения под залог, сообщает «Эль Паис». Полиция выясняет, была ли Испания конечной точкой маршрута наркотиков.

Читайте также

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Люди в масках пришли с обысками к крупнейшему автодилеру России
В самолете, сопровождавшем президента Бразилии на саммит G20, нашли 39 к...
Дональда Трампа обвинили в жестоком обращении с детьми
ФСБ и СК пришли с обысками к крупнейшему в России автодилеру
Меркель стало плохо на встрече с президентом ФРГ
Украинцы больше не смогут купить авто российской сборки
Фотографии из ростовского коровника попали в американский глянец
В Кремле следят за применением закона об оскорблении госсимволов
ВЦИОМ: почти 60% молодых россиян довольны своей жизнью
Здоровье
Эксперты предупреждают о массовых заражениях менингитом Лайф выяснил, как распространяется менингококковая инфекция и как с ней бороться.
Hi-Tech
Самые красивые девушки крупнейшей техновыставки Азии Вы же этого ждали.
Кино
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у «Первого канала» Поводом послужила телетрансляция концертов сатирика
Авто
СМИ: Mitsubishi возродит свою самую знаменитую модель По информации британского издания Autocar, Mitsubishi готовит абсолютно новый Lancer Evolution
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Дети
Саша Савельева впервые вышла в свет после родов В Москве наградили звездных мам (фото)
Леди
Пелагею в шляпе не узнали фанаты Певица выглядит роскошно.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь