Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, сколько стоил бы бензин без налогов
Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
Как ухаживать за кожей в жару: 6 советов
На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона
«Сеть»: Бег с оленями, тверк трактором и подводный харассмент Покатушки окончились разбором полетов. Тихий омут, в котором завелись серферские черти
Незамедлительная реакция Кикабидзе на указ Путина по Грузии
Выяснилось, за кого вышла замуж Анастасия Макеева
Внук Андрея Миронова стал ведущим на кинофестивале
Прилучный и Мороз снова снимаются вместе
Выселенные из отеля украинцы набрасывались на русских детей - СМИ
Бёдра модели в белье вызвали бурное обсуждение
Пресняков, Ефремов и другие звезды, которые дружат семьями
Как ухаживать за кожей в жару: 6 советов
Самая горячая болельщица Парагвая вернулась в футбол (фото)
«Иранского Месси» обвинили в совращении 23 женщин
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Как оформить углы в квартире: 9 полезных советов
Фоторепортажи
21Один день из жизни оленеводов Колымы
10Аномальная жара охватила Европу
15:47 (мск), источник: Коммерсантъ

В столице Туниса прогремели два взрыва

В городе Тунис смертники устроили два взрыва, пострадали не менее восьми человек, передает France info. Погиб полицейский.

Источник: Reuters

Первый террорист-смертник активировал взрывное устройство возле полицейской машины на улице Шарля де Голля, неподалеку от оживленной туристической улицы Хабиб-Бургиба. Второй террорист подорвался возле полицейского участка в районе Аль-Карджани.

Как сообщили «РИА Новости» в российском посольстве, граждане России в результате атак не пострадали. «Мы находимся в постоянном контакте с компетентными властями страны», — добавили в диппредставительстве.

В среду, 26 июня, исполнилось ровно четыре года с момента теракта в Сусе, жертвами которого стали 40 человек, среди них одна гражданка России. Террористы тогда напали на прибрежный отель Hotel Riu Imperial Marhaba.

 Россия отказалась от грузинского вина
Кремль обеспокоен результатами опроса про пытки среди россиян
Министр обороны Грузии увидел в РФ постоянную угрозу
«Барселона» арендовала Ольгу Бузову на 48 часов
Ростуризм назвал минимальную стоимость недельного отдыха в Крыму
СК возбудил уголовное дело против основателя автодилера «Рольф»
Тест: проверьте, насколько вы молодой
Фотографии из ростовского коровника попали в американский глянец
Меркель стало плохо на встрече с президентом ФРГ
Здоровье
Эксперты предупреждают о массовых заражениях менингитом Лайф выяснил, как распространяется менингококковая инфекция и как с ней бороться.
Hi-Tech
Как рухнул грандиозный криптопроект Ольги Бузовой Бузкоин — всё.
Кино
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у «Первого канала» Поводом послужила телетрансляция концертов сатирика
Авто
Как «Кортеж», только красивый: проект нового российского авто Дизайнер Сергей Баринов переосмыслил очередную советскую модель, создав современную версию лимузина ЗИС-110
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Популярные темы на «Детях»
Высшее образование - долг родителей или выбор ребёнка? 366
Забавные картинки 228
Мой муж - алкоголик 182
По Москве-реке 177
Леди
Пелагею в шляпе не узнали фанаты Певица выглядит роскошно.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь