15:47 (мск), источник: Коммерсантъ
В столице Туниса прогремели два взрыва
В городе Тунис смертники устроили два взрыва, пострадали не менее восьми человек, передает France info. Погиб полицейский.
Первый
Как сообщили «РИА Новости» в российском посольстве, граждане России в результате атак не пострадали. «Мы находимся в постоянном контакте с компетентными властями страны», — добавили в диппредставительстве.
В среду, 26 июня, исполнилось ровно четыре года с момента теракта в Сусе, жертвами которого стали 40 человек, среди них одна гражданка России. Террористы тогда напали на прибрежный отель Hotel Riu Imperial Marhaba.