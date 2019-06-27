15:59 (мск), источник: Ведомости
Следственный комитет возбудил уголовное дело против основателя автодилера «Рольф»
Согласно версии следствия, он выводил за границу средства компании.
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова, сообщила представитель ведомства Светлана Петренко. Дело возбуждено по статье 193.1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Согласно материалам СК, в 2014 г. Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф Эстейт», а также кипрской компании Panabel Limited, вступил в сговор с руководителями этих организаций, чтобы вывести средства от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета Panabel Limited.
СК полагает, что соучастники изготовили заведомо подложный договор
Затем через подконтрольный Петрову московский банк перечислили 4 млрд руб. на счет кипрской компании в австрийском банке. Через подконтрольные Петрову иностранные организации основатель «Рольфа» снова получил доступ к деньгам, считают правоохранители.
В офисах «Рольфа» в Москве и
«Рольф» является крупнейшим автодилером в России и принадлежит семье Петровых. Основатель компании не участвует напрямую в управлении, передав бизнес сыну Александру. Сергей Петров избирался депутатом Госдумы в 2007 и 2011 гг. Его состояние оценивается Forbes в $900 млн.