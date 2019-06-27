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15:59 (мск), источник: Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело против основателя автодилера «Рольф»

Согласно версии следствия, он выводил за границу средства компании.

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова, сообщила представитель ведомства Светлана Петренко. Дело возбуждено по статье 193.1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Новость
К крупнейшему в России автодилеру пришли с обысками

Согласно материалам СК, в 2014 г. Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф Эстейт», а также кипрской компании Panabel Limited, вступил в сговор с руководителями этих организаций, чтобы вывести средства от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета Panabel Limited.

СК полагает, что соучастники изготовили заведомо подложный договор купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у кипрской Panabel Limited акций компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб.

Затем через подконтрольный Петрову московский банк перечислили 4 млрд руб. на счет кипрской компании в австрийском банке. Через подконтрольные Петрову иностранные организации основатель «Рольфа» снова получил доступ к деньгам, считают правоохранители.

В офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге 27 июня прошли обыски. Следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ проверяли компьютеры и изымали документы. В компании говорили, что не понимают причин происходящего. Сам Петров заявил «Ведомостям», что предполагает попытку рейдерского захвата компании. Он и его семья находятся за границей. «Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую», — заявил Петров. По словам Петрова, подозреваемыми по делу проходят бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и экс-директор департамента анализа и развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро.

«Рольф» является крупнейшим автодилером в России и принадлежит семье Петровых. Основатель компании не участвует напрямую в управлении, передав бизнес сыну Александру. Сергей Петров избирался депутатом Госдумы в 2007 и 2011 гг. Его состояние оценивается Forbes в $900 млн.

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