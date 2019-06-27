16:23 (мск), источник: Ведомости
Основатель «Рольфа»: «Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую»
По мнению Сергея Петрова, дело против его компании — плохой сигнал для любого бизнесмена.
В четверг сотрудники Следственного комитета и ФСБ пришли в московские и петербургские офисы крупнейшего российского автодилера «Рольфа». Компания выступила с жестким заявлением: силовики мешают ее работе и наносят ущерб репутации «Рольфа». По итогам обысков, СК сообщил о возбуждении уголовного дела против владельца «Рольфа» Сергея Петрова и менеджеров компании о выводе за рубеж 4 млрд рублей.
«Ведомости» попросили Петрова прокомментировать ситуацию.
— Сергей Анатольевич, вы говорите, что в курсе ситуации вокруг компании. С чем могут быть связаны обыски?
— Я могу предположить рейдерский захват — предложения «продай бизнес» поступают каждый день. Последний раз — пару дней назад. Я не могу исключать, что
— Проверки связаны с
У нас постоянно
кто-точто-то проверяет, что-тоизымает, особенно последние два года такая атмосфера. Всех проверяют: даже наших аудиторов и партнеров.
— Претензии СКР вы отрицаете?
— Безусловно. Юристы мне рассказали, что они [СКР] заинтересовались событиями, которые происходили в 2014 г., хотя я в то время работал в Госдуме. Речь шла о том, что «Рольф», вроде бы, купил
— Кто проходит подозреваемым по этому делу?
— Как мне сообщили юристы, это я, а так же тогдашние гендиректор «Рольф» Татьяна Луковецкая и директор департамента анализа и развития бизнеса «Рольф» Анатолий Кайро.
— Вы не в России. А Луковецкая?
— Тоже нет.
— Вы возвращаться не планируете?
Возвращаться туда, где тебе собираются
что-топришить, я не планирую.
— По существу можете
— Это сигнал для любого бизнесмена — в большой компании всегда можно найти причину.
Татьяна Романова