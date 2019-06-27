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16:23 (мск), источник: Ведомости

Основатель «Рольфа»: «Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую»

По мнению Сергея Петрова, дело против его компании — плохой сигнал для любого бизнесмена.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

В четверг сотрудники Следственного комитета и ФСБ пришли в московские и петербургские офисы крупнейшего российского автодилера «Рольфа». Компания выступила с жестким заявлением: силовики мешают ее работе и наносят ущерб репутации «Рольфа». По итогам обысков, СК сообщил о возбуждении уголовного дела против владельца «Рольфа» Сергея Петрова и менеджеров компании о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

«Ведомости» попросили Петрова прокомментировать ситуацию.

— Сергей Анатольевич, вы говорите, что в курсе ситуации вокруг компании. С чем могут быть связаны обыски?

— Я могу предположить рейдерский захват — предложения «продай бизнес» поступают каждый день. Последний раз — пару дней назад. Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать. Когда действует отдел «К» и ФСБ никто не возражает, суды сразу получают одобрения. Правда, это вторичное действие. Первично то, что машина катится: Абызов, Якобашвили… Складывается впечатление, что постоянно кто-то что-то нарушает. Прийти, поспорить в Арбитраже, попросить объяснить ту или иную сделку? Нет! Выезжает целый полк, и затраты — сколько это денег из бюджета — никого не обременяют.

— Проверки связаны с каким-то конкретным делом?

У нас постоянно кто-то что-то проверяет, что-то изымает, особенно последние два года такая атмосфера. Всех проверяют: даже наших аудиторов и партнеров.
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— Претензии СКР вы отрицаете?

— Безусловно. Юристы мне рассказали, что они [СКР] заинтересовались событиями, которые происходили в 2014 г., хотя я в то время работал в Госдуме. Речь шла о том, что «Рольф», вроде бы, купил какую-то компанию, заплатил не столько, сколько она стоит, завысил что-то и использовал подложные документы. Но никто у нас не спросил никакие документы, была ли независимая оценка, а она у нас была. Не понимаю, зачем мешать работе центров, это 8500 человек, клиентам? Это совершенно ненужные действия. [Я] всегда ориентировал компанию на совершенно честную игру.

— Кто проходит подозреваемым по этому делу?

— Как мне сообщили юристы, это я, а так же тогдашние гендиректор «Рольф» Татьяна Луковецкая и директор департамента анализа и развития бизнеса «Рольф» Анатолий Кайро.

— Вы не в России. А Луковецкая?

— Тоже нет.

— Вы возвращаться не планируете?

Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую.

— По существу можете что-то добавить?

— Это сигнал для любого бизнесмена — в большой компании всегда можно найти причину.

Татьяна Романова

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