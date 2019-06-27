Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, сколько стоил бы бензин без налогов
Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото
Гагарина не хочет третьего ребенка из-за страха поправиться
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у «Первого канала»
Москвичи массово задумались о переезде
Легенды и факты о первом банкоматеЗнаете ли вы, откуда вообще взялась эта "денежная машина"?
Зарплата президента Зеленского удивила всю Украину
Названа причина экстренного отступления ВСУ
В Москве простились с Аллой Покровской
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у «Первого канала»
Выселенные из отеля украинцы набрасывались на русских детей - СМИ
Бёдра модели в белье вызвали бурное обсуждение
Лизу Боярскую с мужем сравнили с голливудской парой
Титул «Краса России-2019» получила 17-летняя выпускница из Читы
Самая горячая болельщица Парагвая вернулась в футбол (фото)
«Иранского Месси» обвинили в совращении 23 женщин
Почему в подъездах стены часто красят до половины?
Как оформить углы в квартире: 9 полезных советов
Фоторепортажи
13Огненная вечеринка: как славяне веселились на Ивана Купалу
21Один день из жизни оленеводов Колымы
20:01 (мск), источник: РИА Новости

Подозреваемый в краже статуи Мэрилин Монро разбил звезду Трампа

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Представители прокуратуры округа Лос-Анджелес сообщили, что подозреваемый в краже статуи Мэрилин Монро — тот же человек, который в прошлом году разбил звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде, сообщает The Washington Times.

Источник: AP 2019

В краже статуи Мэрилин Монро с инсталляции «Четыре леди Голливуда» подозревается 25-летний Остин Микел Клэй.

Новость
От Пикассо до Репина: 6 громких случаев вандализма в музеях

Он не признался в том, что украл статую Мэрилин Монро, но не стал отрицать, что в прошлом году разбил звезду Трампа.

Тогда Остин Клэй получил три года условно, и должен был возместить убытки голливудской торговой палате.

Если его вина в краже статуи будет доказана, то Клэю грозит три года тюрьмы за вандализм и воровство.

Небольшая статуя бронзового цвета изображала актрису Мэрилин Монро в культовой позе, когда ветер раздувает ее юбку в фильме «Зуд седьмого года» (1955 год).

 Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
Меркель стало плохо на встрече с Штайнмайером
Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России
Чиновники заговорили о возможном контроле за расходами россиян
Олимпийский чемпион из России дисквалифицирован за допинг
«Барселона» арендовала Ольгу Бузову на 48 часов
Депутат Госдумы объяснил клич «Я — Рамзан Кадыров!» в ПАСЕ
Фотографии из ростовского коровника попали в американский глянец
Ростуризм назвал минимальную стоимость недельного отдыха в Крыму
Здоровье
Девочка с остановившимся на шесть дней сердцем чудом выжила В Китае врачи спасли 10-летнюю пациентку, у которой шесть дней не билось сердце. Пациентка страдала от смертельно опасного воспаления сердца — острого кардита. Докторам не удавалось запустить сердце больной, надежда была только на донорский орган. В итоге девочка успешно перенесла трансплантацию и пошла на поправку.
Hi-Tech
Как рухнул грандиозный криптопроект Ольги Бузовой Бузкоин — всё.
Кино
В Москве простились с Аллой Покровской Актриса, режиссер и педагог ушла из жизни в возрасте 81 года
Авто
ЗИС-110: крутой проект нового российского авто Дизайнер Сергей Баринов переосмыслил очередную советскую модель, создав современную версию лимузина ЗИС-110
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая при этом с квартиры
Дети
Саша Савельева впервые вышла в свет после родов В Москве наградили звездных мам (фото)
Леди
Пелагею в шляпе не узнали фанаты Певица выглядит роскошно.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь