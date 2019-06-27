20:01 (мск), источник: РИА Новости
Подозреваемый в краже статуи Мэрилин Монро разбил звезду Трампа
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Представители прокуратуры округа
В краже статуи Мэрилин Монро с инсталляции «Четыре леди Голливуда» подозревается 25-летний Остин Микел Клэй.
Он не признался в том, что украл статую Мэрилин Монро, но не стал отрицать, что в прошлом году разбил звезду Трампа.
Тогда Остин Клэй получил три года условно, и должен был возместить убытки голливудской торговой палате.
Если его вина в краже статуи будет доказана, то Клэю грозит три года тюрьмы за вандализм и воровство.
Небольшая статуя бронзового цвета изображала актрису Мэрилин Монро в культовой позе, когда ветер раздувает ее юбку в фильме «Зуд седьмого года» (1955 год).