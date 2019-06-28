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00:28 (мск), источник: Коммерсантъ

«Яндекс» рассказал о попытке взлома западными спецслужбами в 2018 году

В конце 2018 года хакеры западных спецслужб предприняли попытку взлома поисковой системы «Яндекс», используя шпионское ПО, рассказали «Ъ» в компании. Об этом первым сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Источник: AP 2019

По данным агентства, при взломе использовалась вредоносная программа Regin, известная тем, что ее использует разведывательное сообщество «Пять глаз», объединяющее спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады.

Хакеры, вероятно, пытались получить доступ к технической информации пользователей, чтобы понять, как происходит авторизация учетных записей «Яндекса».
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В компании заявили, что специалисты компании своевременно обнаружили попытку взлома и нейтрализовали в самом начале. «Благодаря чему попытка атаки была предотвращена до причинения какого-либо ущерба. Можем заверить, что злоумышленники не смогли получить доступ к данным пользователей сервисов “Яндекса”», — отметили в организации.

Данные пользователей не пострадали.

При этом отмечается, что компания не распространяет подробную информацию о попытках взлома из-за корпоративной политики. «Безопасность чрезвычайно важна для нас, и мы используем для этого все необходимые инструменты, в том числе сотрудничаем с профильными компаниями», — добавили в «Яндексе».

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