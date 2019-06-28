«Яндекс» рассказал о попытке взлома западными спецслужбами в 2018 году

По данным агентства, при взломе использовалась вредоносная программа Regin, известная тем, что ее использует разведывательное сообщество «Пять глаз», объединяющее спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады.
В компании заявили, что специалисты компании своевременно обнаружили попытку взлома и нейтрализовали в самом начале. «Благодаря чему попытка атаки была предотвращена до причинения какого-либо ущерба. Можем заверить, что злоумышленники не смогли получить доступ к данным пользователей сервисов “Яндекса”», — отметили в организации.
Данные пользователей не пострадали.
При этом отмечается, что компания не распространяет подробную информацию о попытках взлома из-за корпоративной политики. «Безопасность чрезвычайно важна для нас, и мы используем для этого все необходимые инструменты, в том числе сотрудничаем с профильными компаниями», — добавили в «Яндексе».