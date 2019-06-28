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04:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Группа журналистов попала под обстрел на окраине Донецка

Группа журналистов попала под обстрел украинских военных на окраине Донецка вечером 27 июня. Никто не пострадал, сообщил фотокорреспондент «РИА Новости» Александр Гаюк.

Мы приехали фиксировать разрушения, через некоторое время начался обстрел, работали минометы, слава богу, все живы и здоровы.
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Как уточнили в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), обстрел произошел около 18:00. В числе журналистов были представители News front, «РИА Новости» и несколько независимых сотрудников, а также работники пресс-службы Народной милиции ДНР. Обстрел произошел в поселке Александровка. «К счастью, группа вышла из опасного района, пострадавших нет. Огонь велся из минометов 120 мм», — добавили в милиции.

5 июня 2019 года участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня. В ОБСЕ одобрили решение о разведении сил у станицы Луганской.

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