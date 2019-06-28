Группа журналистов попала под обстрел на окраине Донецка

Мы приехали фиксировать разрушения, через некоторое время начался обстрел, работали минометы, слава богу, все живы и здоровы.
Как уточнили в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), обстрел произошел около 18:00. В числе журналистов были представители News front, «РИА Новости» и несколько независимых сотрудников, а также работники пресс-службы Народной милиции ДНР. Обстрел произошел в поселке Александровка. «К счастью, группа вышла из опасного района, пострадавших нет. Огонь велся из минометов 120 мм», — добавили в милиции.
5 июня 2019 года участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня. В ОБСЕ одобрили решение о разведении сил у станицы Луганской.