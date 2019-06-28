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12:33 (мск), источник: РИА Новости

Полиция пресекла деятельность крупной финансовой пирамиды

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды, жертвами которой с 2016 по 2019 год стали более 2 тысяч вкладчиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: AP 2019

По данным ведомства, головной офис организации располагался в Ивановской области, а филиалы — в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской. По предварительным данным, потерпевшими от указанной деятельности с 2016 по 2019 годы стали более 2 тысяч человек, которым был причинен ущерб на сумму свыше 1 миллиарда рублей.

Новость
Пирамида ювелирной работы

«Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды», — заявила Волк.

Согласно данным МВД, злоумышленники действовали от имени зарубежной инвестиционной компании, привлекая деньги граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов — до 36% годовых. Вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в строительный бизнес и сферу ЖКХ. Бенефициаром было юридическое лицо, зарегистрированное в одном из южноамериканских офшоров.

Для привлечения клиентов производились частичные выплаты процентов по ранее заключенным договорам займа за деньги от новых вкладчиков, сообщила Волк. Остальные средства похищались и выводились за пределы России, а также вкладывались в подконтрольный бизнес в Рязанской области, рассказала она.

Кроме того, с клиентами заключались фиктивные договоры страхования вкладов в зарубежной компании. В результате ни один вкладчик не смог получить страховые выплаты.
Ирина Волк

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Официальный представитель МВД уточнила, что два предполагаемых организатора и руководитель ярославского филиала арестованы.

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