Полиция пресекла деятельность крупной финансовой пирамиды

По данным ведомства, головной офис организации располагался в Ивановской области, а филиалы — в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской. По предварительным данным, потерпевшими от указанной деятельности с 2016 по 2019 годы стали более 2 тысяч человек, которым был причинен ущерб на сумму свыше 1 миллиарда рублей.
«Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды», — заявила Волк.
Согласно данным МВД, злоумышленники действовали от имени зарубежной инвестиционной компании, привлекая деньги граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов — до 36% годовых. Вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в строительный бизнес и сферу ЖКХ. Бенефициаром было юридическое лицо, зарегистрированное в одном из южноамериканских офшоров.
Для привлечения клиентов производились частичные выплаты процентов по ранее заключенным договорам займа за деньги от новых вкладчиков, сообщила Волк. Остальные средства похищались и выводились за пределы России, а также вкладывались в подконтрольный бизнес в Рязанской области, рассказала она.
Кроме того, с клиентами заключались фиктивные договоры страхования вкладов в зарубежной компании. В результате ни один вкладчик не смог получить страховые выплаты.
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Официальный представитель МВД уточнила, что два предполагаемых организатора и руководитель ярославского филиала арестованы.