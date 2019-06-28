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10:21 (мск), источник: RNS

Задержан член совета директоров «Рольфа»

Сотрудники правоохранительных органов задержали члена совета директоров автодилера «Рольф» Анатолия Кайро, сообщили RNS в компании.

Источник: РИА "Новости"

«Его задержали без предъявления обвинений», — уточнили в пресс-службе автодилера.

Новость
Автодилер «Рольф» работает штатно, несмотря на обыски

Накануне после обысков в офисах «Рольф» в Москве и Санкт- Петербурге Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против основателя российского автодилера «Рольф» Сергея Петрова по статье о валютных операциях.

Согласно версии следствия, Петров в 2014 году, будучи фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф», «Рольф Эстейт» и кипрской «Панабел Лимитед», из корыстных побуждений, нарушая требования федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», вступил в сговор с руководителями вышеуказанных организаций на совершение действий по незаконному перечислению денежных средств, полученных от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета подконтрольной ему за пределами РФ компании «Панабел лимитед».

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