10:21 (мск), источник: RNS
Задержан член совета директоров «Рольфа»
Сотрудники правоохранительных органов задержали члена совета директоров автодилера «Рольф» Анатолия Кайро, сообщили RNS в компании.
«Его задержали без предъявления обвинений», — уточнили в
Накануне после обысков в офисах «Рольф» в Москве и Санкт- Петербурге Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против основателя российского автодилера «Рольф» Сергея Петрова по статье о валютных операциях.
Согласно версии следствия, Петров в 2014 году, будучи фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф», «Рольф Эстейт» и кипрской «Панабел Лимитед», из корыстных побуждений, нарушая требования федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», вступил в сговор с руководителями вышеуказанных организаций на совершение действий по незаконному перечислению денежных средств, полученных от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета подконтрольной ему за пределами РФ компании «Панабел лимитед».