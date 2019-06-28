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14:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Сибирские реки вышли из берегов

В Иркутской области из-за паводков погибли два человека.

Источник: МЧС России

В Иркутской области, где в связи с сильным паводком введен режим ЧС, ночью были эвакуированы 850 человек. Двое жителей деревни Евдокимово (Тулунский район) отказались покидать свой дом, а позже, когда в населенный пункт пришла вода, пытались спастись на лодке, но утонули. Паводки затронули 20 населенных пунктов в 3 районах региона. В городе Нижнеудинске водная стихия снесла частную усадьбу. Дожди, по прогнозу синоптиков, будут идти еще три дня.

По сообщению региональных властей, на сегодняшнее утро в Иркутской области подтоплено 2,4 тыс. жилых домов, в которых проживают около 6 тыс. человек. Ночью из своих домов были эвакуированы 850 человек. Из поселка Алыгджер, который расположен в горной Тофаларии, людей вывозили двумя вертолетами. Еще одно воздушное судно потребовалось для эвакуации жителей села Привольное. Всего в зоне паводка оказались 20 населенных пунктов, расположенных в Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском районах. В связи с подтоплениями перекрывалась федеральная трасса Р-255 «Сибирь». В зону затопления могут попасть 900 домов города Тулуна. Там вышедшая из берегов река Ия прорвала городскую дамбу и подтопила несколько десятков жилых домов.

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Больше тысячи домов подтоплено в городе Нижнеудинске, а одну из частных усадеб на глазах очевидцев полностью снесло водой.

Подтоплены детские сады, школы, райбольница, кондитерская фабрика, административные здания. Затоплен и местный аэропорт. Город частично остался без света и питьевой воды. Отключены две электроподстанции, снабжающие электричеством около 3,5 тыс. жилых домов. Остановлено два водозабора, не работает канализация. Суточная норма выдачи питьевой воды — 2,5 л на человека.

Разрушено больше 10 автомобильных мостов, отрезанными от внешнего мира оказались 18 населенных пунктов.

Для координации действий в затопленных территориях в Нижнеудинске собралась оперативная группа. Возглавляет ее председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов. Состоялось заседание оперативного штаба — на нем метеорологи сообщили, что дожди продолжатся до конца недели.

Сегодня ожидается повышение уровня воды в реке Уда до 5 м, что более чем на 1,5 м выше критического. Продолжится и поднятие рек Ия, Ока, Бирюса.
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На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям стало известно о гибели семьи из двух человек в деревне Евдокимово Тулунского района. Как доложил заммэра района Владимир Карпенко, в четверг вечером, еще до наступления критической ситуации, местные власти обошли жителей с просьбой покинуть свои дома. Одна семья от эвакуации отказалась. «Уже около 23 часов начался паводок. Данная семья решила предпринять попытку самостоятельной эвакуации на лодке. В результате произошел несчастный случай», — рассказал Владимир Карпенко. Он также сообщил, что в это время в деревню уже двигался отряд спасателей.

Глава правительства Иркутской области Руслан Болотов потребовал проинформировать население о правилах эвакуации, применив все доступные средства: от СМС до громкоговорителей. Господин Болотов сообщил, что у регионального управления МЧС находятся в резерве спасатели и вертолет. Еще одно воздушное судно есть в резерве регправительства, при необходимости и оно будет использоваться для эвакуации людей. Пока же в спасательной операции участвуют шесть бортов Ми-8, из которых четыре машины принадлежат МЧС России, две — авиакомпании «Ангара». Кроме того, в работах задействовано 21 плавсредство.

Екатерина Еременко, Иркутск

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