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20:42 (мск), источник: РИА Новости

В Турции подросток на лету поймал выпавшего из окна ребенка

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Стамбуле юноша поймал двухлетнего ребенка, выпавшего из окна. Запись с камер видеонаблюдения публикует Daily Mail.

По информации издания, во время прогулки молодой человек заметил у окна третьего этажа маленькую девочку. В это время ее мать была на кухне и не знала об опасности.

Во время загрузки произошла ошибка.

Юноше удалось вовремя сориентироваться и на лету поймать упавшего вниз головой ребенка.

Сейчас жизни девочки ничто не угрожает.

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