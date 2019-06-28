20:42 (мск), источник: РИА Новости
В Турции подросток на лету поймал выпавшего из окна ребенка
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Стамбуле юноша поймал двухлетнего ребенка, выпавшего из окна. Запись с камер видеонаблюдения публикует Daily Mail.
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Стамбуле юноша поймал двухлетнего ребенка, выпавшего из окна. Запись с камер видеонаблюдения публикует Daily Mail.
По информации издания, во время прогулки молодой человек заметил у окна третьего этажа маленькую девочку. В это время ее мать была на кухне и не знала об опасности.
Юноше удалось вовремя сориентироваться и на лету поймать упавшего вниз головой ребенка.
Сейчас жизни девочки ничто не угрожает.