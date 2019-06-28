Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест

«Суд считает, что ходатайство следствия о домашнем аресте подлежит удовлетворению», — сказала судья Наталия Дударь. Кайро обвиняется по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ о совершении валютных операций с использованием подложных документов.
Срок домашнего ареста Кайро установлен до 25 августа.
Гражданин Украины Кайро, который был задержан в пятницу и, по данным следствия, в 2014 году участвовал в реализации преступной схемы, организованной основателем «Рольфа» Сергеем Петровым, вину не признал. Его защита настаивала, что вменяемая топ-менеджеру статья является «предпринимательской» и арест по ней запрещён. «Просто берут коммерческую сделку и говорят: “А надо было дешевле”. Считаем ходатайство следствия об избрании меры пресечения незаконным и необоснованным», — сказал адвокат Антон Гусев. Защита предложила суду залог в 20 миллионов рублей.
Следователь СК РФ Юрий Скирденко считает, что «купля-продажа акций не является предпринимательской деятельностью», а «речь идёт о переводе денежных средств по подложным документам без указания цели и оснований». Прокурор с ним был солидарен.
Дударь, несмотря на доводы защиты о «предпринимательской» статье обвиняемого, посчитала случай Кайро «исключительным», поскольку у фигуранта нет гражданства РФ и постоянного места жительства. При этом адвокаты утверждали, что у Кайро в России есть квартира в собственности и вид на жительство до 2021 года.
Оперативным сопровождением уголовного дела занимается 4-я служба управления «К» ФСБ России. По словам защиты, в материалах дела есть «рапорт оперативного сотрудника, который указывает, что сумма сделки по покупке акций должна была составлять всего 200 миллионов» рублей, а не около 4 миллиардов.
Также фигурантами дела являются бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая, гендиректор кипрской «Панабел Лимитед» по фамилии Кафкалия и основатель «Рольфа» Петров, которого следствие считает организатором вывода средств за рубеж.