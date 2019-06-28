Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Школьники тайно ремонтировали чужую Audi, а потом ее угнали
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Саша Савельева впервые вышла в свет после родов
Сколько стоит желтое платье 34-летней Екатерины Вилковой
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Нидерланды обвиняют трех россиян и украинца в крушении «боинга» По мнению Совместной следственной группы, они несут ответственность за убийство людей
Зарплата президента Зеленского удивила всю Украину
Названа причина экстренного отступления ВСУ
Александр Петров: «Пока есть Данила Козловский — куда уж мне!»
Внук Андрея Миронова стал ведущим на кинофестивале
Тройняшки по акции: многодетная мама — о прогулках и комментариях окружающих
«Неприятно смотреть»: Орбакайте раскритиковали за новое видео дочки
Екатерина Климова и Гела Месхи официально развелись
Миранда Керр, Орландо Блум, Алисия Викандер и другие на вечеринке
Два лучших напитка для жары
9 вредных блюд, которые все любят
Назван самый агрессивный город России
Россиянам захотели простить долги за ЖКХ
Фоторепортажи
9В Бурятии Ан-24 при аварийной посадке врезался в здание
8Встреча президентов РФ и США на саммите G20
28 июня, источник: РИА Новости

В Узбекистане аттракцион развалился во время движения

ТАШКЕНТ, 28 июн — РИА Новости. Аттракцион «Летающая тарелка» в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

В пресс-службе сообщили, что авария произошла в 12.05 (10.05 мск).

«В результате поломки аттракциона “Летающая тарелка” на месте происшествия погибла девушка, 1999 года рождения», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным администрации, смерть девушки наступила из-за телесных повреждений, полученных от падения аттракциона. О других пострадавших не сообщается. Прокуратура Джизака проводит предварительное следствие, добавили в пресс-службе.

В Генпрокуратуре Узбекистана отметили, что авария произошла из-за сломавшейся рукоятки аттракциона, движущаяся часть механизма вместе с людьми рухнула на землю с высоты в семь метров. В это время в нем находились восемь человек. Аттракцион был введен в эксплуатацию в марте.

В ведомстве отметили, что следственный департамент УВД Джизакской области по факту ЧП возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил по технике безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее смерть человека».

 «Обойдемся без русских. Пусть едут арабы!» Что происходит в Тбилиси
Скабеева высмеяла отказ Литвы и Грузии покидать сессию ПАСЕ за Украиной
Макрон поздоровался с Путиным на саммите G20 по-русски
Ужин на G20: стало известно, что Путин принес в термосе
Что происходит с Ангелой Меркель: версии немецкой прессы
Сибирские реки вышли из берегов: затоплена трасса и тысячи домов
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
«Северный поток-2» отказался от основного маршрута через Данию
Здоровье
Девочка с остановившимся на шесть дней сердцем чудом выжила В Китае врачи спасли 10-летнюю пациентку, у которой шесть дней не билось сердце. Пациентка страдала от смертельно опасного воспаления сердца — острого кардита. Докторам не удавалось запустить сердце больной, надежда была только на донорский орган. В итоге девочка успешно перенесла трансплантацию и пошла на поправку.
Hi-Tech
Раскрыты детали появления 5G в России Производители и операторы стараются, но есть помехи.
Кино
Безруков отправился на съемки вместе с женой и детьми Актер поделился семейным фото с подписчиками в инстаграме
Авто
Новый Suzuki Jimny: первая партия уже приехала Внедорожники прибыли морем во Владивосток, откуда дальше по железной дороге отправятся на центральный склад Suzuki
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Дети
Тройняшки по акции: многодетная мама — о прогулках и комментариях окружающих Делимся ее новыми историями о жизни с тройней, а также лайфхаками, как отвадить прохожих от непрошеных комментариев
Леди
Темникова раскрыла тайный роман Серябкиной и Фадеева По словам певицы, ее коллеги уже давно вместе.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь