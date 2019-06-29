06:45 (мск), источник: Интерфакс
Уровень воды над трассой Р-255 «Сибирь» достиг 3 метров из-за паводка
Москва. 29 июня. INTERFAX.RU — Автомобильное сообщение между Иркутском, Красноярском и Братском полностью перекрыто.
Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» затопило в городе Тулун Иркутской области
«Затоплено около 6 км дороги в Тулуне. Уровень воды над проезжей частью дороги в зоне затопления составляет около 3 метров», — говорится в сообщении. Как отмечается, по состоянию на 9:30 по местному времени (4:30 мск) вода продолжала прибывать.
Движение всех видов транспорта было закрыто 28 июня на участке 1490−1496 км трассы Р-255 «Сибирь» в Тулуне
В Иркутской области с четверга действует режим ЧС.
Более 15,6 тысяч человек остаются без электроэнергии.