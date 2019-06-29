14:46 (мск), источник: РИА Новости
Жена премьера ОАЭ сбежала в Германию с крупной суммой денег, пишут СМИ
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Британский таблоид Sun сообщил, что жена
По данным издания, принцесса Хайя бинт
Как сообщает Sun, действия принцессы привели к началу дипломатического кризиса между ОАЭ и Германией. По некоторым данным,
Ранее власти ОАЭ опровергали информацию о насильственном удержании дочери правителя Дубая Латифы бинт Мухаммед Аль Мактум, после того, как правозащитная организация Human Rights Watch потребовала от властей ОАЭ сообщить о местонахождении 32-летней принцессы Латифы. На сайте организации сообщалось, что принцесса пыталась покинуть страну, но была задержана и возвращена.