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14:46 (мск), источник: РИА Новости

Жена премьера ОАЭ сбежала в Германию с крупной суммой денег, пишут СМИ

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Британский таблоид Sun сообщил, что жена премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.

Источник: AP 2019

По данным издания, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн не была замечена на публике с февраля этого года. Сообщается, что вместе с 11-летней дочерью и семилетним сыном она бежала из ОАЭ в Германию, где запросила убежища и подала документы на развод. С собой принцесса взяла 31 миллион фунтов стерлингов (около 39 миллионов долларов).

Как сообщает Sun, действия принцессы привели к началу дипломатического кризиса между ОАЭ и Германией. По некоторым данным, премьер-министр обращался к властям в Берлине с требованием выдать его жену и детей, однако получил отказ.

Ранее власти ОАЭ опровергали информацию о насильственном удержании дочери правителя Дубая Латифы бинт Мухаммед Аль Мактум, после того, как правозащитная организация Human Rights Watch потребовала от властей ОАЭ сообщить о местонахождении 32-летней принцессы Латифы. На сайте организации сообщалось, что принцесса пыталась покинуть страну, но была задержана и возвращена.

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