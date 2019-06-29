Роспотребнадзор задержал в Москве высадку рейса из Грузии, выявляя людей с температурой

«В целях предотвращения ввоза и распространения на территории Российской Федерации инфекционных заболеваний сотрудниками пункта санитарно-карантинного контроля в аэропорту “Домодедово” осуществлялся досмотр воздушного судна, прибывшего рейсом Батуми — Москва “Уральских авиалиний” в 15:56», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, поступившем в «Интерфакс».
Медики использовали бесконтактные градусники, врачи выявили на борту ребенка с температурой 38,0. Специалисты Роспотребнадзора вызвали на борт врача медицинского пункта аэропорта.
«Выставлен диагноз — фарингит. От госпитализации родители отказались, проследовали дальше по месту жительства. Других заболевших пассажиров и членов экипажа не выявлено», — сообщили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре подчеркивают, что общая задержка высадки пассажиров составила не более 30 минут, а все действия сотрудников ведомства проводились в рамках международных медико-санитарных правил.
После беспорядков в Тбилиси 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии. Минтранс также запретил с 8 июля выполнять рейсы в Россию грузинским авиакомпаниям.