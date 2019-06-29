21:55 (мск), источник: ТАСС
Путин прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от сильного паводка
БРАТСК, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.
Глава государства поздно ночью прилетел в регион, страдающий от стихийного бедствия, по пути из Японии, где завершился саммит G20.
Ожидается, что в аэропорту Братска Путин проведет совещание с местными властями и руководителями федеральных ведомств, которые доложат ему о текущей ситуации, мерах по оказанию помощи населению и ликвидации последствий наводнения.
Паводок в Иркутской области начался