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22:27 (мск), источник: Life.ru

На Кубани за вымогательство задержали экс-жену Цеповяза

Женщину доставили в Ростовскую область, где будет решаться вопрос об избрании в её отношении меры пресечения.

На Кубани за вымогательство 77 миллионов рублей задержали бывшую жену члена кущёвской банды Владислава Цеповяза — Наталью Стришнюю. Об этом сообщает «КП-Кубань».

По словам адвоката женщины, утром 29 июня в её дом ворвался ОМОН, в здании был проведён обыск. После этого правоохранители отправились на предприятие «Слава Кубани», где изъяли документы и сервер с данными.

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— Наталье вменяют якобы вымогательство у гражданина Исюк 77 миллионов рублей. Следствие считает, что в марте 2010 года кущёвский предприниматель Стрельцов Фёдор совместно со Стришней Натальей и её братом Иваном в офисе «Славы Кубани» вымогали деньги у Исюка, — уточнил адвокат.

Юрист подчеркнул, что в 2010 году его клиентка не работала на данном предприятии. Женщина считает, что дело носит заказной характер.

Помимо Натальи Стришней был задержан и её брат. По данным адвоката, экс-супругу Цеповяза увезли в Ростовскую область. Там будет решаться вопрос об избрании в её отношении меры пресечения.

В феврале 2019 года Наталья Стришняя заявила об угрозах, исходящих со стороны экс-супруга.

Напомним, Вячеслав Цеповяз — один из участников банды Цапков, которая в 2010 году убила 12 человек, включая четверых детей. Ранее в Сети появились кадры комфортной жизни Цеповяза в тюрьме. Сообщалось, что главу УФСИН по области привлекли к строгой дисциплинарной ответственности после скандала, а работников колонии уволили.

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