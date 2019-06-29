22:30 (мск), источник: Известия
Застрявшую в лифте итальянку спасло вино
В итальянской Падуе местная жительница провела в застрявшем лифте более 27 часов. Она спасалась от обезвоживания при помощи вина, сообщает Corriere del Veneto.
Отмечается, что женщина утром 28 июня вышла из квартиры, чтобы отнести «ящик вина и другие вещи в подвал». Однако лифт сломался, и она начала звать на помощь. Но пришедшая к ней домой уборщица не слышала криков хозяйки и ушла после завершения уборки. Издание отмечает, что она могла работать в наушниках.
Лифт не был оснащен кнопкой вызова диспетчера, а телефон застрявшая итальянка оставила дома. На улице была температура выше 30 градусов. Кабина нагрелась, и, чтобы не умереть от обезвоживания, 50-летняя женщина сломала горлышко одной из бутылок и стала понемногу выпивать, «только чтобы выжить».
Ее спасли через сутки. Дочь итальянки подняла тревогу
В ноябре лифт с шестью пассажирами, среди которых была беременная женщина, упал с высоты 95-го этажа одного из самых высоких небоскребов Чикаго (США). Падавшая кабина застряла на 11-м этаже.
Пассажиры не знали, насколько низко упала кабина, пока их не нашли спасатели. Экстренным службам понадобилось порядка трех часов, чтобы определить местонахождение лифта и пробить стену для вызволения людей. В результате инцидента никто не пострадал.