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23:18 (мск), источник: Известия

Сразу четыре автомобиля столкнулись на МКАД

На 60-м км МКАД произошла авария с участием четырех автомобилей, пострадал один человек. Об этом 29 июня сообщили в столичном управлении ГИБДД.

Из-за ДТП движение было ограничено по одной полосе трассы.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники полиции.

21 июня сообщалось, что 13 автомобилей столкнулись на МКАД.

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