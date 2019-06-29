23:18 (мск), источник: Известия
Сразу четыре автомобиля столкнулись на МКАД
На 60-м км МКАД произошла авария с участием четырех автомобилей, пострадал один человек. Об этом 29 июня сообщили в столичном управлении ГИБДД.
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На 60-м км МКАД произошла авария с участием четырех автомобилей, пострадал один человек. Об этом 29 июня сообщили в столичном управлении ГИБДД.
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники полиции.
21 июня сообщалось, что 13 автомобилей столкнулись на МКАД.