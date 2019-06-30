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17:41 (мск), источник: ТАСС

Суд арестовал экс-жену члена банды Цапков по делу о вымогательстве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июня. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону в воскресенье арестовал по делу о вымогательстве Наталью Стришнюю, бывшую супругу осужденного члена банды Цапков из станицы Кущевской Вячеслава Цеповяза, передает корреспондент ТАСС.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 25 суток», — сказал судья, зачитывая решение.

Следствие просило арестовать Стришнюю, защита настаивала на том, чтобы ее отпустили под залог в связи с проблемами со здоровьем. «Наталья тяжело больна, заседание было прервано в связи с тем, что вызвали скорую помощь», — пояснил адвокат Эдуард Чургулия журналистам.

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Адвокат также заметил, что защита будет обжаловать решение суда в кратчайшие сроки. «Дополнительно мы будем заявлять о необходимости проведения медицинского освидетельствования, потому что она тяжело больна, перечень заболеваний препятствует нахождению под стражей. К сожалению, в настоящее время ходатайство [о проведении медицинского освидетельствования] не рассмотрено», — добавил адвокат.

Железнодорожный суд арестовал в субботу по тому же делу о вымогательстве Ивана Стришнего, брата Натальи Стришней. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил его адвокат Павел Сергеев. По словам защитника, он также заключен под стражу на 1 месяц 25 суток с момента задержания, то есть до 23 августа. Защита намерена обжаловать это решение.

Об уголовном деле

По данным прокуратуры, Стришняя обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК («Вымогательство»), санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. По данным адвоката, Стришнюю и ее брата обвиняют в вымогательстве около 70 млн рублей.

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«[В субботу в станице Кущевской] прошли обыски, изъятие документов в “Славе Кубани” (директором предприятия является Стришняя — прим. ТАСС). Насколько мне известно со слов сотрудников, были истребованы документы, в том числе учредительные, уставные бухгалтерские, изъят сервер», — рассказал Чургулия.

Как сообщалось ранее, агрофирма «Слава Кубани» площадью 14 тыс. га принадлежит по условиям брачного договора с Цеповязом его бывшей супруге.

Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. По данным СК, банда Цапка орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Сервера Аметова.

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