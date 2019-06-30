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15:03 (мск), источник: РИА Новости

Канадский премьер попал в неловкую ситуацию на саммите G20

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пользователи социальных сетей обратили внимание на неловкую ситуацию, произошедшую с премьером Канады Джастином Трюдо «на полях» G20 в Осаке.

На опубликованных в твиттере кадрах с мероприятия видно, как Трюдо протягивает руку сидящему рядом президенту Бразилии Жаиру Болсонару. Бросив мимолетный взгляд на канадского премьера, Болсонару повернулся к нему спиной, чтобы поприветствовать другого соседа по столу. Трюдо опустил руку, продолжая смотреть бразильскому лидеру в спину.

Форум «Двадцатки» проходил 28—29 июня в японской Осаке. Кроме традиционных членов G20 мероприятие посетили представители Испании, Сингапура, Таиланда, Египта, Сенегала, Чили, Вьетнама и Нидерландов.

На саммите президент России Владимир Путин провел ряд двусторонних переговоров. В частности, он встретился с американским лидером Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и британским премьерой Терезой Мэй.

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