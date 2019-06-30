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23:07 (мск), источник: Ведомости

В «Шереметьево» снова трудности с обслуживанием багажа

Они спровоцированы дождями и отказом багажной ленты.

Источник: AP 2019

У компании «Шереметьево хэндлинг» (100%-я «дочка» аэропорта «Шереметьево») в эти выходные снова возникли сложности с обработкой багажа. 29 и 30 июня большое количество багажа (около 9000 единиц) не отправлено по назначению. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники двух авиакомпаний, летающих из «Шереметьево». Багаж досылается вслед пассажирам на следующих рейсах, говорят собеседники.

Информацию по 9000 единицам неотправленного багажа не подтверждаем. Вследствие высокой грозовой активности в пятницу часть рейсов прибыла в «Шереметьево» с опозданием.
представитель «Шереметьево»

«Запланированные пассажирами трансферные стыковки не состоялись. Данная ситуация привела к скоплению порядка 1500 единиц багажа, который в настоящее время отправляется по местам назначения», — заявил представитель «Шереметьево».

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Заметные проблемы с обработкой багажа в «Шереметьево» начались в конце мая и резко об обостроились в первых числах июня, с началом летних каникул: прилетевшие пассажиры могли по несколько часов ожидать выдачи багажа, а в улетающие лайнеры не всегда успевали загрузить багаж и отправляли его следующими рейсами. В те дни аэропорт не успевал отправить порядка 2000 единиц багажа в сутки, рассказывали сотрудники авиакомпаний. Московская воздушная зона очень загружена, а за соблюдением расписания следит Росавиация, авиакомпании предпочитали улететь без серьезных задержек и отправлять багаж следом. Проблема возникла, потому что крупнейший клиент аэропорта, на которого в 2018 г. пришлось 78,5% пассажиропотока, «Аэрофлот» раньше сам обрабатывал багаж своих пассажиров. Но с открытием в мае 2018 г. терминала В багаж в нем стала обрабатывать «Шереметьево хэндлинг», ей же постепенно по договоренности с «Аэрофлотом» стали переходить функции обработки багажа «Аэрофлота» и в других терминалах аэропорта. Полностью процесс был завершен в мае.

«Шереметьево хэндлинг» надо увеличить штат грузчиков, но компания не успела.
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«Шереметьево» в начале июня признал наличие проблемы и обещал решить ее к концу месяца.

В течение июня ситуация действительно, если не совсем нормализовалась, то приблизилась к норме, говорят сотрудники двух авиакомпаний. Более проблемными были выходные дни, на которые традиционно приходится рост трафика. Но 29—30 июня ситуация снова заметно обострилась. Возможно, это произошло из-за сильного дождя, что привело к затоплению летного поля в пятницу, 28 июня, говорит один из собеседников. Хотя серьезных задержек и отмен рейсов дожди не вызвали. Также в воскресенье в южном терминальном комплексе «Шереметьево» (терминалы D, E и F) сломалась автоматическая система обработки багажа (прежде всего багажная лента, которая забирает багаж), добавляет он.

Багажная лента не функционировала в терминале D порядка 30 минут, проблема устранена, сообщило «Шереметьево».

«Аэрофлот» и Nordwind (крупнейшие перевозчики аэропорта) от комментариев отказались.

Александр Воробьев

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