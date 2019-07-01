В Иркутской области продолжает увеличиваться территория затопления

Повреждено 13 автомобильных мостов. На участке с 1277 по 1427 километр трассы Р-255 «Сибирь» ограничено движение грузового транспорта. Один километр дороги (с 1370 по 1371), проходящий по частично ушедшему под воду Тулуну, закрыт полностью. За медицинской помощью обращались 744 человека, 153 из них госпитализированы. Пятеро погибли. Эвакуировано 2,3 тыс. человек, в пункты временного размещены доставлены 636 человек, остальные разместились у родственников и знакомых.
В зоне подтопления работают спасатели Сибирского спасательного центра, Сибирского и Байкальского поисково-спасательных отрядов, аэромобильной группировки МЧС России по Красноярскому краю, 4 вертолета Ми-8 МЧС России, кроме того задействованы силы и средства пожарно-спасательных формирований МЧС и областных учреждений. Всего в спасательных работах задействовано 1,4 тыс. человек, 286 единиц техники, 61 плавсредство.
В территориях, из которых вода ушла, началось восстановление электроснабжения. Как сообщила пресс-служба областного правительства, восстановительные работы проведены в 19 населенных пунктах, под напряжение поставлено 103 трансформаторные подстанции, электричество подано 14 тыс. граждан. Без света остаются еще около 15 тыс. человек, проживающих в 41 населенном пункте.
Частично энергоснабжение восстановлено и в Тулуне, больше всего пострадавшего от паводков. Там вода дошла до третьих этажей пятиэтажек, а деревянные дома сносила. Как сообщил сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям мэр Тулуна Юрий Карих, электричество дали правобережной части города. Свет появился примерно у двух тысяч человек. Обесточенными остаются более 20 многоэтажных домов левобережной части города. «Трудности в том, что подстанции затоплены, и сейчас они просушиваются. В ближайшее время четыре дома должны быть подключены», — сказал Юрий Карих. Также в городе ведутся работы по восстановлению водозабора.
Екатерина Еременко, Иркутск