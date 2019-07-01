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10:30 (мск), источник: Интерфакс

Неопознанный объект упал и взорвался на Кипре

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU — Неизвестный объект упал к северу от столицы Кипра Никосии, cообщает в понедельник издание Cyprus Mail.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Очевидцы сообщают, что видели вспышку в небе, после чего послышались три громких взрыва.

По данным прессы, упавший объект, предположительно, является зенитной ракетой или военным самолетом.

Лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи заявил, что к крушению, возможно, привели военные операции на Ближнем Востоке.

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