KKTC'de düşen cisim sonrası patlama ve yangın: "İlk bulgular patlamaya neden olan cismin niteliğinin ya patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da doğrudan doğruya bir patlayıcı olduğuna işaret etmektedir" https://t.co/a1r2ZPniJR pic.twitter.com/6ZlSpUJq2u— Onedio Gündem (@onediogundem) July 1, 2019
10:30 (мск), источник: Интерфакс
Неопознанный объект упал и взорвался на Кипре
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU — Неизвестный объект упал к северу от столицы Кипра Никосии, cообщает в понедельник издание Cyprus Mail.