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11:29 (мск), источник: Daily Storm

Талибы взяли на себя ответственность за взрыв в Кабуле, при котором погибли десятки людей

Пострадали по меньшей мере 68 человек.

Источник: Reuters

В столице Афганистана Кабуле недалеко от здания Минобороны в дипломатическом квартале прогремел взрыв. В результате пострадали по меньшей мере 68 человек, как минимум 10 — погибли, сообщает телеканал Aljazeera. По информации агентства «Синьхуа», жертвами взрыва стали по меньшей мере 34 человека. Ответственность за теракт взяло на себя движение «Талибан"*.

Как минимум 68 пострадавших доставили в больницы, из них девять — дети, сообщил представитель министерства здравоохранения Вахидулла Маяр.

Бомба взорвалась в автомобиле возле здания Министерства национальной обороны Афганистана 1 июля утром в час пик, когда улицы были заполнены людьми, уточняет Aljazeera. Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что движение атаковало «центры логистики и инжиниринга» минобороны. В заявлении движения отмечается, что мощный взрыв привел к серьезным потерям среди гражданского населения, однако целью атаки были не мирные жители, а военные.

Официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими рассказал, что после взрыва как минимум три вооруженных боевика забежали в здание Минобороны и начали обстрел ведомства. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оцепили участок.

По соседству со зданием военных расположены Федерация футбола Афганистана и Афганский совет по крикету. Пресс-секретарь федерации футбола Шамс Амини рассказал, что несколько его коллег оказались в ловушке внутри здания, «есть сообщения о нескольких травмах». Неизвестно, вошли ли злоумышленники в здание, добавил Амини.

* «Талибан» — движение, признанное террористическим и запрещенное в России.

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