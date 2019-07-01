11:29 (мск), источник: Daily Storm
Талибы взяли на себя ответственность за взрыв в Кабуле, при котором погибли десятки людей
Пострадали по меньшей мере 68 человек.
В столице Афганистана Кабуле недалеко от здания Минобороны в дипломатическом квартале прогремел взрыв. В результате пострадали по меньшей мере 68 человек, как минимум 10 — погибли, сообщает телеканал Aljazeera. По информации агентства «Синьхуа», жертвами взрыва стали по меньшей мере 34 человека. Ответственность за теракт взяло на себя движение «Талибан"*.
Как минимум 68 пострадавших доставили в больницы, из них девять — дети, сообщил представитель министерства здравоохранения Вахидулла Маяр.
Бомба взорвалась в автомобиле возле здания Министерства национальной обороны Афганистана 1 июля утром в час пик, когда улицы были заполнены людьми, уточняет Aljazeera. Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что движение атаковало «центры логистики и инжиниринга» минобороны. В заявлении движения отмечается, что мощный взрыв привел к серьезным потерям среди гражданского населения, однако целью атаки были не мирные жители, а военные.
Официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими рассказал, что после взрыва как минимум три вооруженных боевика забежали в здание Минобороны и начали обстрел ведомства. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оцепили участок.
По соседству со зданием военных расположены Федерация футбола Афганистана и Афганский совет по крикету.
* «Талибан» — движение, признанное террористическим и запрещенное в России.