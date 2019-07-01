Φωτογραφία Kibris Postasi με ρωσικά γράμματα στα συντρίμμια (PIC) #Cyprus https://t.co/fUANv9rLwf pic.twitter.com/UgaRGDC3MP— Sigmalive (@Sigmalivecom) 1 июля 2019 г.
12:40 (мск), источник: Интерфакс
Власти Кипра назвали упавший с неба неопознанный объект российской ракетой
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU — Неопознанный объект, упавший ночью с неба неподалеку от столицы Северного Кипра, судя по всему, является ракетой российского производства, выпущенной системой противовоздушной обороны Сирии в ответ на атаку Израиля, сообщил в понедельник министр иностранных дел Северного Кипра Кудрет Озерсай.