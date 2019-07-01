Жительница Североуральска пыталась поджечь вышку сотовой связи

Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 мая 2019 года, когда на вышке одного из операторов мобильной связи с поселке Калья сработали датчики. Выехавшие на место сотрудники полиции обнаружили женщину, которая пыталась поджечь обмотанные тряпками провода. При себе у жительницы Североуральска полицейские нашли спички, фонарик и баллон с перцовым газом.
«Примерно месяц назад дама якобы посмотрела в сети интернет видеоролик о том, что сотовые вышки, расположенные около населенных пунктов, опасны для здоровья и являются причинами различных заболеваний, в том числе инсультов и онкологии. Женщина начала думать, что ее недомогания и бессонница связаны с тем, что такая вышка располагается непосредственно вблизи ее дома. Из-за этих мыслей у нее и созрел криминальный план по уничтожению строения», — сказал Горелых.
Он добавил, что женщина предварительно купила мужу бутылку водки, чтобы он уснул и не мешал ее плану.
Сотрудники полиции по данному факту возбудили уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества, женщине грозит до 5 лет лишения свободы, уточнили в МВД.