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17:23 (мск), источник: Ведомости

В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения

Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Виталия Мутко, который возглавляет комиссию по ликвидации последствий наводнения в регионе.

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Местонахождение еще девяти человек не установлено, добавил вице-премьер. Пострадал 751 житель региона, из них 153 госпитализированы.

Ранее ТАСС и «Интерфакс» сообщили со ссылкой на источники о гибели семерых человек в результате наводнения. По информации агентств, еще девять считаются пропавшими без вести.

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Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за сильных дождей. Оно затронуло почти 50 населенных пунктов. Более 1200 домов были уничтожены, около 4000 строений подтоплено. 29 июня регион посетил президент России Владимир Путин. Он провел совещание по поводу наводнения и поручил незамедлительно начать выплаты пострадавшим.

Семь человек погибли при наводнении в Иркутской области
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16:42 (мск)© Ньюстюб
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