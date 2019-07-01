17:23 (мск), источник: Ведомости
В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения
Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на
Местонахождение еще девяти человек не установлено, добавил
Ранее ТАСС и «Интерфакс» сообщили со ссылкой на источники о гибели семерых человек в результате наводнения. По информации агентств, еще девять считаются пропавшими без вести.
Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе