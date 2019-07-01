21:16 (мск), источник: ТАСС
Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 14
ТАСС, 1 июля — Еще 13 человек пропали без вести, сообщили в экстренных службах региона.
Число погибших в результате наводнения в Иркутской области, по последним данным, составляет 14 человек, судьба еще 13 неизвестна.
Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
«По предварительным данным, погибли 14 человек, без вести пропавших — 13, в больницах находятся 153 пострадавших, в том числе один ребенок», — сказал собеседник агентства.
Источник также добавил, что медицинскую помощь получили около 1,3 тыс. человек.
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