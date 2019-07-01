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21:16 (мск), источник: ТАСС

Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 14

ТАСС, 1 июля — Еще 13 человек пропали без вести, сообщили в экстренных службах региона.

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11
фотографий
11
фотографий

Число погибших в результате наводнения в Иркутской области, по последним данным, составляет 14 человек, судьба еще 13 неизвестна.

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

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«По предварительным данным, погибли 14 человек, без вести пропавших — 13, в больницах находятся 153 пострадавших, в том числе один ребенок», — сказал собеседник агентства.

Источник также добавил, что медицинскую помощь получили около 1,3 тыс. человек.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко сообщил о 12 погибших и девяти пропавших без вести.

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18:12 (мск)© Ньюстюб
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