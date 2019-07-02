07:20 (мск), источник: Известия
Стихийное последствие: власти опасаются эпидемий в зоне затопления
По прогнозам специалистов, опасность заражения в Иркутской области минует только через месяц после ухода воды.
В зоне затопления в Иркутской области началась массовая вакцинация людей от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии. Главный внештатный специалист Минздрава Елена Малинникова сообщила «Известиям», что эпидемиологическая ситуация может обостриться после того, как сойдет вода. Поэтому важно не только привить максимально возможное число людей, но и продезинфицировать питьевые источники и выгребные ямы. В противном случае населению грозят эпидемии кишечных инфекций и геморрагическая лихорадка, которую разносят грызуны.
По словам экспертов, к сильнейшему наводнению, жертвами которого уже стали 12 человек, могли привести массовые вырубки леса в регионе.
На затопленной территории города Тулуна, а также Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского и Чунского районов находятся кладбища, скотомогильники и очистные сооружения. Чтобы не допустить вспышки заболеваний, областное управление Роспотребнадзора проводит противоэпидемические мероприятия. Специалисты Санэпиднадзора обратились к населению с просьбой использовать для питьевых целей только бутилированную или кипяченую воду.
В случае наводнений мы больше всего боимся кишечных инфекций. До того, как люди получат привозную воду, проходит некоторое время, и возникает вероятность заражения.
По его словам, другая опасность — возникновение
Пока роста инфекционных заболеваний в регионе не зарегистрировано, сообщила «Известиям» главный внештатный специалист Минздрава Елена Малинникова. Люди обращаются за медпомощью с проблемами неинфекционного характера:
— Ситуация с инфекциями может обостриться, когда сойдет вода, — отметила она. — Поэтому мы уже сейчас проводим профилактику: начали прививать население от гепатита А, брюшного тифа, дизентерии. Прививки ставят всем, кто оказался в зоне затопления, вакцины поступают из резервов Минздрава и региона. Кстати, население очень активно идет на вакцинацию.
Она отметила, что после схода воды важно продезинфицировать питьевые источники, выгребные ямы.
Также необходимо правильно утилизировать трупы животных, включая мышей, которых при паводке погибает очень много.
— К грызунам нельзя даже притрагиваться, потому что есть риск не только респираторного заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, но и через ранки на коже, — сообщила Елена Малинникова.
Мы надеемся, что избежим вспышек инфекций, но опасность их возникновения сохранится весь инкубационный период — то есть не меньше месяца после того, как сойдет вода.
В понедельник зампред правительства, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталий Мутко на совещании у премьера Дмитрия Медведева сообщил, что в результате паводка, по данным МВД, погибли уже 12 человек. Пропавшими без вести считаются девять.
— Остаются подтопленными более 50 населенных пунктов, где в общей сложности проживают около 10 тыс. человек. Много пострадавших, более 150 человек госпитализированы, к сожалению, есть и погибшие. От имени правительства хочу выразить их близким наши глубокие соболезнования, — заявил на совещании Дмитрий Медведев.
Он потребовал от кабинета министров организовать работу по оценке ущерба от стихии движимому и недвижимому имуществу.
— Люди остались без крыши над головой, без самого необходимого, без документов, поэтому нужно действовать и оперативно, и профессионально, и
Ранее
— Пока адресную помощь получили около 300 семей. Мы договорились, что около трех тысяч человек получат такую помощь до конца дня. Сейчас в подтвержденном списке восемь с половиной тысяч граждан, — доложил Виталий Мутко.
Жители пострадавшего региона и очевидцы событий считают, что местные власти боятся озвучивать реальные цифры. К примеру, жители Нижнеудинска, общающиеся между собой в интернете, полагают, что в их городе погибли от 40 до 80 человек.
Сейчас в Тулунском районе Иркутской области перекрыто движение для всех видов транспорта по федеральной автодороге Р-255 «Сибирь». Сотрудники МЧС России рекомендуют частным лицам и дальнобойщикам отказаться от поездок в сторону города Тулуна в обоих направлениях.
От наводнения погибла уже треть посевов: как сообщила на совещании с губернатором Иркутской области первый замминистра сельского хозяйства региона Наталья Жилкина, из 30 тыс. га посевов затоплены 11 тыс. В период стихийного бедствия пропали 539 голов крупного рогатого скота, 78 свиней, 52 лошади и 23 овцы.
Пострадали сельскохозяйственные объекты, техника, подтоплены или полностью уничтожены складские помещения, зерносклады, фермы, гаражи, мастерские, кузница, овощехранилище, картофелехранилища и другие производственные объекты.
В регионе уже распространяются слухи о повышении цен на продукты первой необходимости. Однако в Службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области «Известиям» пояснили, что информация о продаже хлеба по 60 рублей не соответствует действительности.
Наши специалисты вместе с сотрудниками прокуратуры, Роспотребнадзора и общественниками приняли участие в проверках объектов торговли в пострадавших районах. Во всех магазинах наблюдался обычный ассортимент товаров, хлеб продается по 24 рубля за булку, есть завозной хлеб из Братска, который реализуют по 34 рубля. Сахар — 49 рублей, макароны — 25 рублей, десяток яиц — 41 рубль.
Ольга Степанова уточнила, что Минсельхоз доставил в регион мобильную пекарню, и проблем с хлебом нет ни в одном из затопленных районов.
Из переписки в
Вода уже практически ушла из города, остается только в низинах и некоторых дворах. Уже в понедельник в нашем городе начали выплачивать по 10 тыс. рублей пострадавшим. Люди возвращаются в свои дома, если они сохранились.
По словам жителя Тулуна Николая Текалова, начался ремонт автомобильного моста, соединяющего две части города.
— Открыли и участок федеральной трассы, благодаря чему возобновилось транспортное сообщение с Иркутском, автобусы ходят три раза в день. До этого приходилось объезжать близлежащий поселок, чтобы попасть в ту часть города, где находится железнодорожная станция, — рассказал он.
Местные жители не раз видели орудующих в оставленных домах мародеров, добавил Николай Текалов.
Доставляющий гуманитарную помощь из Братска в Тулун водитель Виктор Филипович рассказал «Известиям», что дорога до самого города в хорошем состоянии, но со стороны Нижнеудинска она затоплена и размыта, а мост дал трещину. Поэтому пользоваться этим путем невозможно.
Однако главная тема в чатах — не выплаты и компенсации, и даже не цены на продукты, а вероятная причина потопа. Жители Нижнеудинска предполагают, что она связана с массовыми рубками леса.
Так, участница чата Татьяна рассказала, что 20 лет жила вблизи реки Исток и за это время даже при ливневых дождях такого потопа не было — вода доходила только до забора.
— Лес кто восстановит, выпаленный? Вы видели, какие машины сейчас пилят лес и сколько они в час кубометров режут? — задается вопросом пользователь под ником Серый.
Однако это не главная причина затопления населенных пунктов, считает начальник штаба добровольческого корпуса «Байкал» Солбон Санжиев, приехавший в пострадавший регион из
Здесь сыграла совокупность трех факторов — таяние снегов, обильные осадки и вырубка лесов.
Директор фонда «Серебряная тайга» Юрий Паутов подтвердил: многочисленные исследования показывают — сведение лесов на большой площади приводит к увеличению высоты паводков. А в условиях местности с выраженным рельефом этот эффект может усиливаться.
— Молодые леса, вырастающие на вырубках, не задерживают большое количество осадков, поступающих в виде дождей или снега, — отметил эксперт. — Запасы лесной подстилки у молодого леса существенно меньше, чем у старого. А она, как вата, впитывает влагу и потом потихоньку отпускает ее. В молодом лесу удерживать воду нечем, и она быстро стекает в ручейки и реки. Тем самым обеспечивается паводок.
Иркутская область — первый по объемам лесозаготовки регион России, напомнил «Известиям» директор Лесного попечительского совета России Николай Шматков.
— Говорить о том, что катастрофические последствия паводка в регионе связаны с этим, было бы безответственно. Нужны научные исследования этого вопроса. Но бесспорно то, что масштабные рубки лесам могут привести к внезапным паводкам. Крупные лесозаготовки ведут к усилению поверхностного стока. В старых лесах больше испарение, а вода уходит в более глубокие слои почвы. — отметил эксперт.
Николай Шматков напомнил, что с 1 июля вступил в действие закон, который позволяет в десять раз сокращать размер водоохранных лесов. А урок Иркутской области показывает, что последствия таких действий могут оказаться весьма серьезными.
Елена Сидоренко, Павел Панов, Валерия Нодельман