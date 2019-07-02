16:25 (мск), источник: РИА Новости
Обнаружен неизвестный смертельный вирус
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава Минздрава Боливии Габриэла Монтаньо сообщила Sputnik Mundo, что в стране зафиксировали вспышку неизвестного смертельного вируса.
От инфекции умерла одна пациентка. От нее заразились двое врачей, их госпитализировали в отделение интенсивной терапии с жалобами на лихорадку, головную боль и боль в животе.
Врачи также наблюдают за состоянием троих человек, которые контактировали с заболевшими незадолго до госпитализации.
В двух государственных больницах
Монтаньо сообщила, что три международных эксперта уже прибыли в