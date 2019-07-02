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16:25 (мск), источник: РИА Новости

Обнаружен неизвестный смертельный вирус

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава Минздрава Боливии Габриэла Монтаньо сообщила Sputnik Mundo, что в стране зафиксировали вспышку неизвестного смертельного вируса.

Источник: Reuters
Новость
Инфекции, которые могли приехать с вами из отпуска

От инфекции умерла одна пациентка. От нее заразились двое врачей, их госпитализировали в отделение интенсивной терапии с жалобами на лихорадку, головную боль и боль в животе.

Врачи также наблюдают за состоянием троих человек, которые контактировали с заболевшими незадолго до госпитализации.

В двух государственных больницах Ла-Паса предприняли чрезвычайные санитарно-эпидемиологические и гигиенические меры для борьбы с инфекцией.

Монтаньо сообщила, что три международных эксперта уже прибыли в Ла-Пас для работы с местными специалистами для определения вируса. Анализы местных лабораторий определили, что это не лихорадка денге и вирус чикунгуньи. Образцы для исследования направили в Центр по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, США.

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