16:37 (мск), источник: ТАСС
При пожаре на глубоководном аппарате в водах РФ 1 июля погибли 14 моряков
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном во вторник.
«1 июля в российских территориальных водах на
Очаг возгорания был ликвидирован самоотверженными действиями команды, добавили в военном ведомстве.
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