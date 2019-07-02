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16:37 (мск), источник: ТАСС

При пожаре на глубоководном аппарате в водах РФ 1 июля погибли 14 моряков

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном во вторник.

Источник: РИА "Новости"

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», — отмечается в сообщении.

Очаг возгорания был ликвидирован самоотверженными действиями команды, добавили в военном ведомстве.

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