16:44 (мск), источник: РИА Новости
В результате пожара на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Первого июля на российском
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Первого июля на российском
Инцидент произошел в российских территориальных водах. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах
Люди погибли от отравления продуктами горения. В ведомстве добавили, что ликвидировать огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды.
Сейчас аппарат находится в
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