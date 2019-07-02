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16:44 (мск), источник: РИА Новости

В результате пожара на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Первого июля на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, погибли 14 моряков-подводников. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в российских территориальных водах. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. ЧП возникло при проведении батиметрических измерений.

Люди погибли от отравления продуктами горения. В ведомстве добавили, что ликвидировать огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды.

Сейчас аппарат находится в военно-морской базе Североморск. Расследование трагедии контролирует главнокомандующий ВМФ.

Военно-морская база в Североморске
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